Nyck de Vries dołącza do TOYOTA GAZOO Racing

Holender Nyck de Vries będzie nowym zawodnikiem TOYOTA GAZOO Racing. 25-latek będzie pełnił rolę kierowcy testowego i rezerwowego w zespole startującym w mistrzostwach świata w wyścigach długodystansowych (FIA WEC) do końca sezonu 2019-2020 oraz w całym sezonie 2021.

De Vries brał udział w testach dla debiutantów w Bahrajnie w grudniu zeszłego roku. Pokonał Toyotą TS050 HYBRID 43 okrążenia, prezentując dojrzałą jazdę i inteligentne korzystanie z możliwości auta oraz współtworząc wspaniałą atmosferę w zespole.

"Cieszymy się, że Nyck de Vries do nas dołącza. Byliśmy bardzo zadowoleni z jego testów w Bahrajnie. To kierowca o wielkim potencjale. Razem z Kentą Yamashitą tworzą duet kierowców młodego pokolenia, którzy będą w TOYOTA GAZOO Racing szlifować swoje talenty. Będziemy bacznie się im przyglądać. Przyszłość wygląda obiecująco" - powiedział Hisatake Murata, szef zespołu TOYOTA GAZOO Racing.

Holender jest jednym z najbardziej utytułowanych zawodników młodego pokolenia. W 2019 roku został mistrzem Formuły 2, a razem z Racing Team Nederland był w czołówce kategorii LMP2 w ramach FIA WEC. Startował także w Formule E w zespole Mercedes-Benz EQ.

"Jestem podekscytowany. To dla mnie zaszczyt, że dołączam do TOYOTA GAZOO Racing. Dziękuję zespołowi za tę szansę. Prowadzenie TS050 HYBRID było niesamowitym doświadczeniem. Cieszę się, że znów będę mógł poprowadzić to auto i pracować z zespołem nad kolejnym prototypem" - powiedział De Vries.

Jeszcze w tym tygodniu De Vries zasiądzie w kokpicie TS050 Hybrid podczas testów na torze Paul Ricard. We Francji zespół będzie testował auto z niskim dociskiem aerodynamicznym, takim jakie będzie wykorzystywane przez TOYOTA GAZOO Racing podczas wyścigów na torach Spa-Francorchamps i Le Mans. Zastąpi w tej roli Thomasa Laurenta, który żegna się z ekipą.

Oprócz pracy na testach De Vries będzie pełnił obowiązki kierowcy rezerwowego, a także ma zaplanowane sesje w symulatorze. Ponadto Holender będzie brał udział w pracach rozwojowych nad autem z kategorii Le Mans Hypercar (LMH), który zespół TOYOTA GAZOO Racing wystawi w wyścigach od 2021 roku.