Nowa wyścigowa broń Toyoty w serii Funny Car

Funny Car to kategoria samochodów wyścigowych do rywalizacji typu drag racing (wyścigi rownoległe). Auta mają unoszone nadwozia kompozytowe nawiązujące najczęściej do produkcyjnych modeli, a także montowany z przodu silnik V8, którego moc sięga nawet 8 000 KM. Ich zadanie jest proste - w jak najkrótszym czasie pokonać dystans 1000 stóp, czyli około 300 m.

Przyszłoroczna seria NHRA to będzie już dwudziesty sezon Toyoty w amerykańskich wyścigach równoległych. Do tej pory kierowcy japońskiej marki wygrali aż 137 wyścigów i zdobyli sześć tytułów mistrzowskich w kategorii Top Fuel oraz odnieśli 43 wyścigowe zwycięstwa i zdobyli trzy tytuły w ramach kategorii Funny Car. Barwy Toyoty reprezentowały przez ten czas modele Celica, Solara, a w ostatnich 10 latach Camry. Na 2022 rok Toyota przygotowała zmianę.

Toyota GR Supra będzie bezpieczniejsza

Model GR Supra będzie nową bronią Toyoty w kategorii Funny Car. "Jesteśmy podekscytowani, że model GR Supra będzie autem kolejnej generacji w tych wyścigach. Nasz zespół TRD razem z projektantami z Calty pracował nad tym, by jak najwięcej elementów z drogowej GR Supry przenieść do auta wyścigowego. Naszymi kierowcami będą J.R. Todd oraz Alexis DeJoria" - powiedział Paul Doleshal, menedżer motorsportu w amerykańskim oddziale Toyoty.

Z wyglądu auto bardzo przypomina GR Suprę. Zwłaszcza z przodu, gdzie odwzorowano charakterystyczne reflektory oraz przedni zderzak. Dalej to już pełnokrwiste auto kategorii Funny Car z długą maską, małą kabiną, imponującymi skrzydłami i spojlerem, a także umieszczonymi z boku rurami wydechowymi.

Toyota GR Supra przygotowana do wyścigów Funny Car dostosowana została też do najnowszych przepisów bezpieczeństwa, a to oznacza, że kierowcy mają lepszą widoczność z kabiny, a także nieco więcej miejsca w okolicy kasku kierowcy. Prace rozwojowe trwały blisko dwa lata, a jedną z głównych postaci był właśnie J.R. Todd.

"To było wyjątkowe doświadczenie, by móc współpracować z inżynierami z TRD nad kwestiami bezpieczeństwa. Wielkim sentymentem darzę Toyotę Camry, bo za jej kierownicą osiągałem swoje pierwsze wielkie sukcesy. Wierzę, że za kierownicą GR Supry osiągnę jeszcze większe sukcesy" - powiedział Todd.

Toyota GR Supra w sporcie

Toyota Camry jest flagowym autem Toyoty w amerykańskiej serii NASCAR , ale to model GR Supra w różnych odmianach można spotkać na torach wyścigowych całego świata. W NASCAR od 2019 GR Suprę można oglądać w kategorii Xfinity Series. W Japonii od 2020 roku GR Supra reprezentuje Toyotę w najwyższej kategorii Super GT, ale prawdziwym hitem okazała się GR Supra GT4 .



Auto budowane w Kolonii w zakładach Toyota Gazoo Racing Europe od dwóch sezonów podbija rywalizację w bardzo konkurencyjnej kategorii GT4, która dla wielu kierowców jest jednym z pierwszych poziomów rywalizacji. GR Supra GT4 od marca 2020 roku z sukcesami ściga się w Europie, w sierpniu zadebiutowała w Ameryce Północnej, a od października 2020 roku zaczęła trafiać do Azji.

