Najsłynniejszy wyścig świata powraca. Co warto wiedzieć o Le Mans 24h i gdzie oglądać

Spis treści: 01 24h Le Mans 2023 - 100 lat od pierwszej edycji

02 Szczegółowy harmonogram wyścigu 24h Le Mans 2023

03 24h Le Mans 2023 - gdzie oglądać wyścigi. Telewizja i internet

24h Le Mans 2023 - 100 lat od pierwszej edycji

24-godzinny wyścig Le Mans to bez wątpienia jedna z najsłynniejszych imprez motorsportowych na świecie. Nadchodzące wydarzenie będzie stanowiło czwartą rundę sezonu 2023 serii FIA World Endurance Championship, a wyjątkowości dodaje fakt, że będzie to jubileuszowa - setna edycja tego wymagającego wyścigu. Pierwszą słynne gonitwę samochodową rozegrano bowiem 26 maja 1923 roku.

Na legendarnym francuskim torze la Sarthe zawalczą w sumie 62 auta, podzielone na 3 główne klasy - Hipercars, LMP2 oraz LMGTE Am. W stawce pojawi się także jeden samochód eksperymentalny spod skrzydeł projektu Garage 56, który powstał przy współpracy z firmą Goodyear - będąca jednocześnie dostawcą opon dla większości startujących załóg

Nie zabraknie także wyraźnego polskiego akcentu. W kategorii LMP2 wystartują aż dwa samochody rodzimego zespołu Inter Europol Competition. W tej samej klasie powalczy także Belgijski zespół Orlen Team WRT z Robertem Kubicą w składzie.

Zdjęcie Chevrolet Camaro ZL1, wyposażony w opony Goodyear / East News

Szczegółowy harmonogram wyścigu 24h Le Mans 2023

Chociaż 24-godzinne zmagania odbędą się w dniach 10-11 czerwca, pierwsze oficjalne sesje rozpoczęły się już w środę 7 czerwca. Tego dnia wystartowały kwalifikacje poprzedzone rundami treningowymi. Pełny harmonogram zmagań przedstawia się natomiast następująco:

Środa, 7 czerwca:

godz. 14:00 - rozpoczęcie pierwszych jazd treningowych;

godz. 19:00 - rozpoczęcie sesji kwalifikacyjnej (Q1);

godz. 22:00 - rozpoczęcie drugich jazd treningowych.

Czwartek, 8 czerwca:

godz. 15:00 - rozpoczęcie trzecich jazd treningowych;

godz. 20:00 - rozpoczęcie sesji hyperpole (HYP);

godz. 22:00 - rozpoczęcie czwartych jazd treningowych.

Sobota, 10 czerwca:

godz. 16:00 - oficjalny start jubileuszowej edycji wyścigu 24h Le Mans

2023. Niedziela, 11 czerwca:

godz. 16:00 - zakończenie jubileuszowej edycji wyścigu 24h Le Mans 2023.

Zdjęcie Porsche 963 Penske Motorsport / East News

24h Le Mans 2023 - gdzie oglądać wyścigi. Telewizja i internet

Tegoroczne zmagania długodystansowe będą transmitowane na żywo w stacji Eurosport 1 oraz Eurosport 2. Kanały te będą relacjonować wyścig na zmianę, a harmonogram transmisji przedstawia się następująco:

(10.06) - od 15.00 do 17.30 - Eurosport 2;

(10.06) - od 17.30 do (11.06) 14:30 - Eurosport 1;

(11:06) od 14:30 do 17:00 - Eurosport 2

Osoby preferujące transmisje internetową powinny zainteresować się ofertą platformy streamingowej Eurosport Player lub skorzystać z platform Player, Polsat Box Go oraz Canal+ Online. Udostępniają one śledzenie kanałów stacji, po wcześniejszym wykupieniu dostępu. Koszty usług wahają się od kilkunastu, do kilkudziesięciu złotych na miesiąc.

24-godzinne zmagania można także obejrzeć za pośrednictwem usługi FIA WEC Live. Stanowi ona gigantyczny "hub" dla fanów wyścigów długodystansowych, umożliwiając śledzenie rywalizacji na żywo m.in. z kilku różnych ujęć kamer oraz oddając do dyspozycji dziennik wydarzeń czy interaktywną mapę całego toru. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch pakietów subskrypcji - skoncentrowanym wyłącznie na wyścigu Le Mans oraz na pełnym sezonie FIA WEC 2023.

***