Mocna obsada Baja Poland

O punkty w międzynarodowej stawce powalczy łącznie 30 załóg. Najwyższy numer startowy 201 otrzymali Yasir Seaidan i Aleksei Kuzmich. Dla Seaidana będzie to zaledwie drugi start w Baja Poland, a do walki o obronę pozycji lidera klasyfikacji Pucharu Świata wybrał Mini John Cooper Works Rally. Tuż za nim ustawiono Yazeeda Al Rajhi i Michaela Orr w Toyocie Hilux Overdrive, którzy z kolei otwierają punktową tabelę w Pucharze Europy FIA.

Polscy fani motorsportu z pewnością będą czekać na załogi z numerami startowymi 203 i 204, które przyznano załogom Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja oraz Michał Małuszyński i Julita Małuszyńska. Dla lidera zwycięzców rajdu - Hołowczyca, który ponownie wystartuje Mini John Cooper Works Rally, będzie to kontynuacja walki w Pucharze Europy FIA i szansa na odrobienie punktowej straty do Al Rajhi. Polska załoga po awarii technicznej na Baja Aragon i zwycięstwie w świetnym stylu w Hungarian Baja traci do Saudyjczyka 8 punktów.

Rajdowe małżeństwo Małuszyńskich podczas zeszłorocznej edycji Wysoka Grzęda Baja Poland zdobyło rewelacyjne drugie miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata FIA, osiągając tym samym najlepszy wynik w swojej dotychczasowej karierze. W tym roku poprzeczka zawieszona jest równie wysoko i polska załoga, na pewno będzie chciała się zaprezentować z jak najlepszej strony.

Siódemka z priorytetu FIA

Małuszyński podobnie jak Hołowczyc i Seaidan skorzysta z Mini i będzie reprezentował barwy fabrycznego zespołu X-raid. Trójka w Mini na pewno będzie chciała pokonać swojego głównego rywala Al Rajhi w Toyocie Hilux z zespołu Overdrive SA, ale będzie także musiała mieć się na baczności, bo na liście zgłoszeń znalazło się łącznie siedmiu kierowców priorytetowych FIA, w najmocniejszych prototypowych autach grupy T1.

Na trasach w Szczecinie, Dobrej i Drawsku Pomorskim nie zabraknie tradycyjnie Miroslava Zapletala i Marka Sykory (205) w Fordzie F-150 EVO, a po dwuletniej przerwie powróci także dobrze znany polskim kibicom litewski kierowca Benediktas Vanagas (206), pilotowany przez Filipe Palmerio, w Toyocie Hilux i barwach zespołu Inbank Toyota Gazoo Racing Baltic. Vanagas w tegorocznej edycji Rajdu Dakar prezentował bardzo dobre tempo, co także stawia go w gronie pretendentów do podium Baja Poland.

Nie tylko świetnych kierowców będzie pod dostatkiem w Wysoka Grzęda Baja Poland, ale także nie zabraknie bardzo interesujących samochodów. Na starcie zobaczymy m.in. kolejną załogę z priorytetu FIA w składzie Denis Krotov / Konstantin Zhiltsov w Mini John Cooper Works Buggy, czyli takim samym pojeździe, jakim w tym roku swoje 14 zwycięstwo w Rajdzie Dakar odniósł Stephane Peterhansel, którego w zeszłym roku także mogliśmy podziwiać w Szczecinie, Dobrej i Drawsku Pomorskim.

Debiutanci na starcie

W tym roku na Baja Poland będziemy świadkami licznych debiutów na Polskich trasach. W stawce najmocniejszej i najliczniejszej grupy T1 wystartuje łącznie 13 załóg, z których aż 6 to debiutanci w Wysoka Grzęda Baja Poland. Zobaczymy m.in. holenderski duet załóg van den Brink/Heimans (212) i Schoolderman/Salmons (215) w Toyotach 150 i portugalski zespół w składzie Dias da Silva/Sa Pires i Condeso/Serrao w Fordach Rengerach.

Nie inaczej jest w pozostałych grupach, reprezentowanych przez pojazdy SSV, gdzie na czołowych pozycjach są liderzy punktacji Dania Akeel/Stepane Duple (216) w RM Sport Mamba w grupie T3 oraz Mshari Althefiri/Nasser Al-Kuwari (401) w BRP Can-Am Maverick w grupie T4.

Wśród pojazdów SSV, także nie brakuje kierowców z listy priorytetowej FIA. Na pięciu kierowców w grupie T3, trzech posiada priorytet FIA, co oznacza, że może się już pochwalić zwycięstwami i miejscami na podium w rajdach Pucharu Świata FIA. W T3 zobaczymy m.in. debiutujące w Polsce pojazdy OT3 z zespołu Overdrive SA, którymi wystartują Santiago Navarro/Marc Sola (218) i znani ze startów w Wysoka Grzęda Baja Poland i Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie 2020 Kees Koolen/Mirjam Pol (220).

Jeszcze lepiej przedstawia się lista zgłoszeń w grupie T4, gdzie rywalizować będzie 12 załóg z Kuwejtu, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Francji, Portugali, Hiszpanii, Rosji, Włoch, Litwy, Polski, a także dwie załogi z Urugwaju w składzie Rodrigo Zeballos Aguirre/Sergio Lafuente (411) i Louis Henderson Collazo/Juan Carlos Carigani (412). Polskim akcentem w tej rywalizacji będzie załoga Marek Goczał/Michał Goleniewski (409) w BRP Can-Am Maverick. Goczał w swoim debiucie w Rajdzie Dakar zajął znakomite 8 miejsce w kategorii SSV i 2 miejsce wśród debiutantów, zaraz po swoim bracie Michale, którego także zobaczymy w Baja Poland w klasyfikacji narodowej. Dla Goczała ten rajd będzie początkiem przygotowań przed Rajdem Dakar 2022.

Wysoka Grzęda Baja Poland to nie tylko runda Pucharu Świata i Europy FIA, ale też jedna z eliminacji Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych oraz czempionatów i pucharów z Polski, oraz Czech w sporcie samochodowym i motocyklowym, oraz serii dla kierowców bez licencji, czyli Baja Poland Series. Listy zgłoszeń do klasyfikacji narodowych poznamy 23 sierpnia, ale możemy śmiało spodziewać się ponad 100 załóg w samochodach, ciężarówkach, pojazdach SSV oraz kierowców motocykli i quadów.

Skrócony Program Wysoka Grzęda Baja Poland 2021

27 sierpnia - piątek

8.00-20.00 Miasteczko Rajdowe - Lotnisko Szczecin-Dąbie

9.00-15.00 - Odcinek Testowy - Wołczkowo

Od 15.45- Prezentacja zawodników - Szczecin, ul. Szafera

Od 16.00 - Odcinek Kwalifikacyjny “Szczecin" - Szczecin, ul. Szafera

28 sierpnia - sobota

9.00-20.00 Miasteczko Rajdowe - Drawsko Pomorskie ul. Toruńska

8.20 - Odcinek Specjalny “Drawsko Pomorskie" - Poligon Drawsko Pomorskie

14.15 - Odcinek Specjalny “Drawsko Pomorskie" - Poligon Drawsko Pomorskie

29 sierpnia - niedziela 8.00-16.00 Miasteczko Rajdowe - Lotnisko Szczecin-Dąbie

8.50 - Odcinek Specjalny “Lubieszyn-Dobra" - Dobra

9.20 - Odcinek Specjalny “Dobra-Szczecin" - Dobra / Szczecin, ul. Szafera

12.10 - Odcinek Specjalny “Lubieszyn-Dobra" - Dobra

12.40 - Odcinek Specjalny “Dobra-Szczecin" - Dobra / Szczecin, ul. Szafera

14.30 - Ceremonia Mety - Lotnisko Szczecin-Dąbie