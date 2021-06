Mazda MX-5 Cup Poland. Gotowi do startu

Na tydzień przed pierwszym weekendem wyścigowym, nowy puchar wyścigowy Mazda MX-5 Cup Poland jest gotów do startu. Dziesięć wyczynowych roadsterów zostało zaprezentowanych mediom i partnerom podczas imprezy na Autodromie Słomczyn pod Warszawą, ogłoszono też nazwiska części kierowców, którzy wystartują w pierwszych rundach na Torze Poznań w dniach 11-13 czerwca.

Zdjęcie

Za inicjatywą powstania nowego, jednomarkowego pucharu wyścigowego stoi firma UNITEL Motorsport, której współwłaściciele są aktywnymi zawodnikami. - Po latach udanej działalności jako UNITEL Siadkowscy w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego, zgromadziliśmy spory potencjał organizacyjny i finansowy, który pozwolił zmienić nasze marzenia i pasję w głęboko przemyślane przedsięwzięcie biznesowe. Pomysł na puchar zrodził się w trakcie wielogodzinnych rozmów z Pawłem Skuchą z TG Auto o naszym nowym hobby - motorsporcie, gdzieś między jedną a drugą kawą. W naszej działalności jesteśmy przekonani, że najważniejsze jest dążenie do doskonałości i bycie najlepszym. Jako UNITEL Motorsport nie chcieliśmy angażować się w tworzenie kolejnego wyścigu jednomarkowego, pragniemy stworzyć najlepszy tego typu puchar w Polsce i Europie Środkowej. Stąd wybór Mazdy MX-5, stąd wybór TG Auto oraz pozostałych partnerów. Plany na kolejne lata są co najmniej równie ambitne - mówi Marcin Siadkowski z UNITEL Siadkowscy. Potwierdzeniem tych słów jest dobór części i podzespołów, które zostały wykorzystane do przygotowania 10 fabrycznie nowych Mazd MX-5 do startów.

Wideo

Seryjny, dwulitrowy silnik Skyactiv-G dzięki zmianom w dolocie i wydechu został wzmocniony ze 184 do ok 200 KM. Za skuteczne hamowanie odpowiadają hamulce StopTech z dodatkowymi kanałami chłodzącymi, a w zawieszeniu zastosowane zostały amortyzatory i sprężyny Öhlins a także regulowane wahacze Hardrace. Osprzęt wyścigowy, czyli fotele, kierownica, pasy i system gaśniczy pochodzą z renomowanych firm OMP, Sabelt i Sparco, klatkę bezpieczeństwa przygotowano na zamówienie zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Motorowego. Koszt części i przeróbek drogowego samochodu podnosi jego wartość o niemal 100%. Mimo to koszt startów jest konkurencyjny - Mazda MX-5 Cup Poland jest idealnym uzupełnieniem areny wyścigowej w naszym kraju. Jako jedyny puchar dysponujemy fabrycznie nowym samochodem, którego budowa jest wysoce zaawansowana przy zachowaniu niskich kosztów uczestnictwa. To 15-22 tys. zł za weekend zawierający dwie rundy wyścigowe, a koszt uzależniony jest od liczby treningów i zużytych opon. Uruchomiliśmy też formułę Arrive and Drive, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kierowców i jest najczęściej spotykanym rozwiązaniem poza granicami naszego kraju. W ramach tej koncepcji kierowca przyjeżdża na tor, gdzie ma podstawiony, gotowy do startów samochód z obsługą i niezbędnymi częściami, więc może się skupić tylko na rywalizacji. Model opierający się na skali: budowa, transport, obsługa wszystkich pojazdów przez jednego podwykonawcę, pozwala na szybkie rozwinięcie naszej serii wyścigowej i zgromadzenie odpowiednich partnerów technicznych z wysokiej półki. Wspólnie z nimi przygotowaliśmy nowoczesną i szybką platformę do wchodzenia na poważnie w sport samochodowy - podkreśla Paweł Skucha, dyrektor pucharu i szef warszawskiej firmy TG Auto przygotowującej Mazdy do startów.

Zdjęcie

Mimo wykorzystania zagranicznych podzespołów, dopracowanie samochodu leżało po stronie polskich inżynierów i mechaników, bo nawet najlepsze komponenty na rynku trzeba umiejętnie dobrać i dostroić. Swój wkład w rozwój samochodu miał też Nikodem Wiśniewski, kierowca wyścigowy wywodzący się z e-sportu, na co dzień kierowca zespołu Williams Esports, który jesienią 2020 r. brał udział w udoskonalaniu konstrukcji wyścigowej Mazdy MX-5 na Torze Poznań. - Od początku byłem zaangażowany w projekt jako kierowca testowy i rozwojowy. Przez kilkanaście tygodni samochód zmieniał swoją charakterystykę, a moim zadaniem było dopasować najlepsze ustawienia zarówno zawieszenia jak i stabilizatorów czy opon. Finalna wersja to Mazda MX-5, która jest w stanie kręcić naprawdę solidne czasy, przy czym jest przewidywalna i stosunkowo łatwa w prowadzeniu , co jest ważne zwłaszcza dla kierowców z mniejszym doświadczeniem - podsumowuje Wiśniewski. Nikodem jest też jednym z kierowców, którzy wystartują w pucharze. Oprócz niego w cyklu wezmą udział m.in. Marcin Fedder i Jakub Wyszomirski.

Zdjęcie

Samochody do Pucharu Mazda MX-5 Cup Poland dostarczyła Mazda Motor Poland, która patronuje cyklowi. - Seryjna Mazda MX-5 to świetna baza dla samochodu wyścigowego, co potwierdzają ponad trzy dekady startów tego modelu na torach całego świata. Bardzo się cieszymy, że teraz puchar Mazdy MX-5 rusza w naszym kraju i kultowe roadstery będą startować w jednomarkowym cyklu w ramach Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Jestem przekonany, że kierowcy startujący w MX-5 będą mieli ogromną frajdę z jazdy i poczują nasze słynne Jinba-Ittai, czyli jedność z samochodem, która jest znakiem rozpoznawczym wszystkich modeli Mazdy - mówi Szymon Sołtysik, PR Manager Mazda Motor Poland.

W tym sezonie przewidziano osiem rund wyścigowych cyklu Mazda MX-5 Cup Poland, które zostaną rozegrane na Torze Poznań podczas czterech weekendów, pierwszy już 11-13 czerwca. Organizator pucharu przewiduje też pojedyncze starty samochodach na innych imprezach wyścigowych dla zawodników, którzy chcą wystartować poza granicami kraju.