Kubica z pierwszym punktem w DTM!

​Robert Kubica (BMW M4 DTM) zajął 10. miejsce w sobotnim wyścigu serii DTM na holenderskim torze w Assen. Polak zdobył pierwszy punkt w tegorocznym sezonie. Zwyciężył Holender Robin Frijns (Audi RS 5 DTM).

Zdjęcie Robert Kubica /Getty Images

Drugie miejsce ze stratą 0,505 s zajął Francuz Loic Duval (Audi RS 5 DTM), a trzecie lider klasyfikacji generalnej cyklu Szwajcar Nico Mueller (Audi RS 5 DTM) - strata 0,950 s. Tylko ta trójka walczyła o zwycięstwo, czwarty na mecie Niemiec Mike Rockenfeller (Audi RS 5 DTM) był wolniejszy od Holendra o ponad 3 s.

Frijns odniósł pierwsze zwycięstwo w serii DTM i awansował na 2. pozycję w klasyfikacji generalnej cyklu. Liderem jest nadal Mueller.



Sobotni wyścig zaczął się z przygodami. Gdy kierowcy wyjechali na okrążenie formujące i rozgrzewkowe, nie udało się uruchomić silnika w Audi Brytyjczyka Jamie Greena. Samochód został na torze, mechanicy mieli problem z jego usunięciem. Gdy kierowcy przejechali okrążenie formujące, uszkodzone Audi było na torze. To powodowało, że start trzeba było opóźnić.



W tej sytuacji zespół sędziów sportowych (ZSS) zdecydował, że kierowcy po raz drugi przejadą jedno okrążenie bez ścigania się, lepiej rozgrzeją opony. Mechanikom w tym czasie udało się wypchnąć z toru blokujące go Audi, wyścig ruszył. Ale został o trzy minuty skrócony, kierowcy mieli się ścigać przez 52 minuty plus jedno okrążenie.



Początek rywalizacji przebiegał dość spokojnie, na starcie nie doszło do żadnej kolizji. Na czele jechał zdobywca pole position Duval, za nim Frijns, w czołówce był także Mueller, Rockenfeller i Niemiec Rene Rast (Audi).



Podczas przejazdu 18. okrążenia zaczął padać lekki deszczyk, większość kierowców zjechała na zmianę opon. Kubica, znany z tego, że lubi jeździć po mokrej nawierzchni, dość długo nie decydował się na założenie nowych opon, dzięki na moment wyszedł na czwarte a nawet trzecie miejsce.



Po zameldowaniu się na 20. okrążeniu w serwisie i założeniu nowych opon Polak wrócił na tor na 13. pozycji. Później dość długo jechał jako 13., ale na każdym okrążeniu minimalnie odrabiał stratę do 12. Austriaka Philippa Enga (BMW M4 DTM). Na 33. kółku Kubica go w końcu wyprzedził i zaczął szybko odrabiać stratę do dwóch rywali przed sobą. Na ostatnim 36. okrążeniu krakowianin awansował na 10. lokatę, gdy wyprzedził Brytyjczyka Harrisona Newey'a (Audi RS 5 DTM) i Austriaka Lucasa Auera (BMW M4 DTM).



W siódmym wyścigu sezonu Kubica zdobył za 10. miejsce punkt w klasyfikacji generalnej DTM.



W niedzielę w Assen zostanie rozegrany ósmy wyścig sezonu, start o 13.30.



W klasyfikacji generalnej prowadzi Mueller - 149 pkt, przed Frijnsem - 119 pkt i broniącym tytułu Rastem - 107 pkt.



Wyniki:



1. Robin Frijns (Holandia/Audi RS 5 DTM) 53.45,729

2. Loic Duval (Francja/Audi RS 5 DTM) strata 0,505 s

3. Nico Mueller (Szwajcaria/Audi RS 5 DTM) 0,950

4. Mike Rockenfeller (Niemcy/Audi RS 5 DTM) 3,188

5. Rene Rast (Niemcy/Audi RS 5 DTM) 13,735

6. Jonathan Aberdein (RPA/BMW M4 DTM) 26,768

7. Ferdinand von Habsburg (Austria/Audi RS 5 DTM) 30,604

8. Sheldon van der Linde (RPA/BMW M4 DTM) 31,336

9. Timo Glock (Niemcy/BMW M4 DTM) 36,888

10. Robert Kubica (Polska/BMW M4 DTM) 43,576



Klasyfikacja generalna (po 7 z 18 wyścigów):



1. Nico Mueller (Szwajcaria/Audi) 149 pkt

2. Robin Frijns (Holandia/Audi) 119

3. Rene Rast (Niemcy/Audi) 107

4. Loic Duval (Francja/Audi) 57

5. Timo Glock (Niemcy/BMW) 54

6. Mike Rockenfeller (Niemcy/Audi) 52

...

15. Robert Kubica (Polska/BMW) 1