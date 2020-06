Kubica najgorszy podczas testów DTM

Robert Kubica (BMW M4) zajął ostatnie miejsce podczas pierwszego dnia testów serii wyścigowej DTM na torze Nurburgring. Najszybszy był Austriak Philipp Eng (BMW M4).

W sesji przedpołudniowej Polak z Orlen team Art. uzyskał czas 1.20,519. To jak się okazało był jego najlepszy wynik.



Najszybszy pierwszego dnia ostatecznie był Eng, który przed południem jedno okrążenie toru pokonał w czasie 1.19,204. Później już nikt do tego wyniku się nie zbliżył.



Drugi rezultat - 1.19,214 miał Holender Robin Frijns, a trzeci - 1.19,311 Austriak Ferdinand Habsburg. Za Engiem cztery kolejne pozycje wywalczyli kierowcy Audi, piąty był mistrz DTM z poprzedniego sezonu Niemiec Rene Rast - 1.19,406.



Sesję popołudniową wygrał natomiast Niemiec Mike Rockenfeller (Audi RS5) - 1.19,359. Kubica miał 1.20,920,i choć był to rezultat słabszy niż rano, to jednak dał Polakowi w tej sesji siódmą lokatę, przed zeszłorocznym mistrzem Rastem.



W testach wezmą udział wszyscy kierowcy DTM - 16. Siedmiu z BMW (6 fabrycznych i Robert Kubica) oraz 9 z Audi (6 fabrycznych, 2 z ekipy WRT oraz prywatnie Ferdinand Habsburg).



Testy na Nurburgringu potrwają od 8 do 11 czerwca i będą próbą generalną przed sezonem. Tor ma długość 5148 m i 16 prawych zakrętów.



Dzisiejsze testy DTM odbyły się dokładnie w dwanaście lat po największym sukcesie Kubicy w F1. 8 czerwca 2008 roku Polak wygrał wyścig o Grand Prix Kanady, jedyny w swojej karierze. Rok wcześniej, także w Montrealu, miał bardzo groźny wypadek.



Czołówka pierwszego dnia:



1. Philipp Eng (BMW M4) 1.19,204

2. Robin Frijns (Audi R5) 1.19,214

3. Ferdinand von Habsburg (Audi R5) 1.19,311

...

9. Robert Kubica (BMW M4) 1.20,5019