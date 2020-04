Kolejny rajd Mistrzostw Polski odwołany

​ Zaplanowany po nowelizacji kalendarza na 5-6 czerwca Rally Żemanitija (Rajd Żmudzi) na Litwie, pierwsza tegoroczna runda samochodowych mistrzostw Polski, został z powodu pandemii koronawirusa przełożony na późniejszy termin - poinformowali organizatorzy.

Nowy termin imprezy ma zostać ustalony do 18 maja.

Na skutek pandemii w kalendarzu MP w sezonie 2020 pozostało obecnie tylko pięć rund. Tym razem cztery z nich mają się odbyć w Polsce (Polski, Świdnicki-Krause, Rzeszowski i Śląska), a jeden poza granicami kraju.



W pierwszy weekend czerwca (5-6.06) kierowcy mieli pojechać na Litwę, ale nie do Elektrenów, lecz do Kielm, które miało być bazą szutrowej rundy MP. Impreza miała zadebiutować w tym roku w mistrzostwach Polski. Drugi, nadal planowany sprawdzian zagraniczny to asfaltowy Rajd Koszyc, który w dniach 16-18 października ma być finałową rundą RSMP 2020.



Po anulowaniu rundy na Litwie, pierwszą w sezonie będzie Rajd Polski, także zaliczany do klasyfikacji mistrzostw Europy. Ma się odbyć w terminie 26-28 czerwca na trasach w rejonie Mikołajek.



Aktualny kalendarz RSMP 2020:



26-28 czerwca Rajd Polski

17-19 lipca Rajd Świdnicki

6-8 sierpnia Rajd Rzeszowski

10-12 września Rajd Śląska

16-18 października Rajd Koszyc