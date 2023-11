Jechałem rajdowym GR Yarisem. Tego zawadiakę zbudował polski zespół

Przygotowania do 61. Rajdu Barbórka trwają. Zespoły, które w sobotę, 2 grudnia wyjadą na warszawskie i okoliczne OS-y, mają ostatnie dni na przygotowanie swoich maszyn do kultowej imprezy zwieńczającej sezon motorsportowy w Polsce. Jedna z załóg stanie do rywalizacji rajdową Toyoty GR Yaris, której możliwości miałem okazję poznać z prawego fotela.

Zdjęcie Rajdowa Toyota GR Yaris wystartuje w 61. Rajdzie Barbórka / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL