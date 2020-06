DTM ruszy. Kubica na torze już za kilka dni!

​Seria wyścigowa DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) ogłosiła przebudowany z powodu pandemii koronawirusa kalendarz na tegoroczny sezon. Zaplanowano dwadzieścia wyścigów na torach w trzech państwach: Niemczech, Belgii i Holandii. Startować w niej ma Robert Kubica.

Rywalizować będą ekipy Audi i BMW, w tej drugiej w zespole Orlen Team Art. Jedynym kierowcą tego finansowanego przez płocki koncern zespołu będzie Kubica w BMW M4. Polak może mieć bardzo duży problem z łączeniem tej funkcji z rolą kierowcy testowego w zespole Alfa Romeo F1. Formuła 1 również wznawia jazdy, a kalendarz nie jest z gumy.

Sezon DTM rozpoczną testy w dniach 8-11 czerwca na torze Nurburgring, natomiast pierwsze dwa wyścigi zaplanowano na początku lipca (10-12.07).



Na ulicznym torze przygotowanym przez International ADAC Norisring Speedweekend ma odbyć się już 78. edycja imprezy, jednak pod warunkiem, że wyrażą na nią zgodę władze Bawarii. Warunkiem są... puste trybuny, co nie odpowiada organizatorom, którzy obawiają się poważnych strat finansowych.



W pierwszy weekend sierpnia kierowcy spotkają się na belgijskim torze SPA, która został włączony do kalendarza po raz pierwszy od 2005 roku.



Później w programie jest we wrześniu start w holenderskim Assen i dwa weekendy na Nuerburgringu. Na początku października także przez dwa weekendy rywalizacja będzie się ponownie toczyć w Belgii, ale na torze Zolder.



Finał sezonu zaplanowano na początku listopada na Hockenheim.



Organizatorzy serii DTM deklarują, że program jest realny do zrealizowania, choć nie wykluczają sytuacji, że trwająca pandemia Covid-19 może jeszcze doprowadzić do jego korekt.



Generalnie wyścigi mają się odbywać bez udziału publiczności, choć w przypadku zdecydowanej poprawy sytuacji epidemicznej możliwe będzie wpuszczenie na niektórych obiektach kibiców na trybuny przy zachowania wszystkich procedur bezpieczeństwa.



Przyszłość serii DTM nadal nie jest wyjaśniona po tym, gdy pod koniec kwietnia koncern samochodowy Audi oficjalnie poinformował, że po sezonie 2020 zakończy starty w tej serii. Wtedy jedynym teamem, który ma pozostać będzie BMW.



Projekt kalendarza serii DTM na sezon 2020:



10-12 lipca - Norisring

1-02 sierpnia - Spa

14-16 sierpnia - Lausitzring

21-23 sierpnia - Lausitzring

4-6 września - Assen

11-13 września - Nuerburgring

18-20 września - Nuerburgring

9-11 października - Zolder

16-18 października - Zolder

6-8 listopada - Hockenheim