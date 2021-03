Drawsko Pomorskie gotowe na start rajdowego sezonu

Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie już po raz ósmy będzie areną zmagań o mistrzowskie tytuły w rajdach terenowych. Niezwykle trudny i wymagający charakter rajdowych tras w Drawsku Pomorskim, które są wizytówką rajdów terenowych w Polsce, na pewno sprawi, że emocji jak co roku nie zabraknie.

Wszystko gotowe

"Na obecną chwilę organizacja rajdu Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie 2021 nie jest zagrożona. Działamy nadal na 100% i szykujemy rajd zgodnie z procedurami. Jesteśmy dużo bogatsi o doświadczenia z organizacji ubiegłorocznych rajdów Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie i Wysoka Grzęda Baja Poland, które dały nam nową wiedzę i pokazały, jak działać w tym trudnym czasie. Dodatkowo rajd jest organizowany od wielu lat i mamy już sprawdzone modele współpracy z naszymi partnerami" - mówi Sławomir Wasiak, prezes Fundacji Baja Poland, która organizuje rajd Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie.

Gotowa jest m.in. nowa baza rajdu, która w tym roku zorganizowana będzie poza miastem. Będzie to odpowiednio duży teren przy rampie kolejowej, który pozwoli zachować bezpieczny dystans i odseparować od siebie startujące załogi oraz ograniczy do minimum możliwy kontakt zawodników z mieszkańcami regionu. Dodatkowo nowa lokalizacja ułatwi komunikację pomiędzy parkiem serwisowym i odcinkami specjalnymi.

Zawodnicy i sędziowie wzorem ubiegłego roku mogą przeprowadzić wiele procedur w formie on-line, bez konieczności osobistego kontaktu. "W sporcie motorowym w zasadzie do samego końca nie mamy kontaktu fizycznego z innymi osobami. Ścigamy się zamknięci w samochodzie. Kontakt z sędziami jest ograniczony praktycznie do zera, a wszelkie procedury administracyjne aktualnie odbywają się w formie elektronicznej. To zalety sportu samochodowego, które wcześniej nie były dostrzegane, a teraz są jego wyróżnikiem na tle wielu innych dyscyplin" - podkreśla Krzysztof Hołowczyc, który od lat rywalizuje w rajdach organizowanych w Drawsku Pomorskim.

Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie to bardzo kompaktowy rajd, a jego formuła i sprawna organizacja także sprzyjają ograniczeniu kontaktów. Na zawodników spragnionych najtrudniejszych i najdłuższych w Polsce rajdowych tras, czeka ponad 300 kilometrów odcinków specjalnych, które rozegrane zostaną w zaledwie dwa dni. Będzie to bardzo intensywny i wymagający sprawdzian dla kierowców i ich rajdowych samochodów, ciężarówek, pojazdów SSV oraz quadów i motocykli, ale zarazem pozwoli im na ograniczenie czasu oraz kosztów, które muszą poświęcić na udział w zawodach.

Wspomniana trasa, książka drogowa oraz zabezpieczenia także są przygotowane i czekają na zawodników. Trasa będzie kolejną nowością, bo jej konfiguracja została mocno zmieniona w stosunku do poprzednich edycji rajdu. Teren w Drawsku Pomorskim to kultowe miejsce dla rajdów terenowych, a malownicze tereny Pojezierza Drawskiego przyciągają najlepszych kierowców. Jak co roku, zawodnicy mogą liczyć na niezwykle wymagającą, ale przy tym dającą ogromną radość z jazdy rajdową trasę.



"Większość spraw udało nam się już przygotować i w zasadzie jesteśmy gotowi do rozegrania zawodów nawet za tydzień, ale cierpliwie czekamy do zakończenia zgłoszeń do rajdu. Niestety to będzie kolejny rajd bez kibiców. Ubolewamy nad tym, ale wiemy, że sytuacja jest szczególna, a zdrowie kibiców, zawodników i organizatorów to dla nas priorytet. Puste OS-y bolą, ale mamy nadzieję, że to ostatni rajd w takich warunkach" - dodaje Sławomir Wasiak.

Solidni partnerzy

Rajdy w Drawsku Pomorskim to znakomita forma promocji sportów motorowych w Polsce i możliwość zaprezentowania się dla utalentowanych zawodników. Na rajdowych trasach zobaczymy walkę o sekundy gwiazd motorsportu, ale także tych, którzy dopiero zaczynają i marzą o sportowej karierze.

"To wspaniale, że wojsko pozwala nam ścigać się po tak świetnym terenie. Jeździ się tam niesamowicie, a trasy są zawsze dobrze przygotowane" - mówi Kuba Przygoński, urzędujący mistrz Polski w rajdach terenowych.

Drawsko Pomorskie to trasy dla samochodów, ciężarówek, SSV, quadów i motocykli. Rywalizować można na każdym poziomie doświadczenia, budżetu i sprzętu, czyli każdy miłośnik jazdy w terenie znajdzie coś dla siebie.

"Zawdzięczamy to wyjątkowemu miejscu oraz wieloletniej współpracy z Siłami Zbrojnymi RP, władzami lokalnymi i zaufanymi partnerami jak Wysoka Grzęda i Columna Medica. Miasto i Gmina Drawsko Pomorskie od lat wspiera organizację Baja Poland i Baja Drawsko Pomorskie. Dzięki uprzejmości Sił Zbrojnych RP mamy dostęp do ogromnego poligonu w Drawsku Pomorskim, którego wszyscy nam Polakom zazdroszczą. Ta współpraca trwa już ponad dekadę i jest wzorowa. Co chwilę słychać o problemach i odwoływanych imprezach, a rajdy w Drawsku Pomorskim co roku organizowane są na najwyższym poziomie" - podkreśla Krzysztof Hołowczyc.

Dwa dni rajdowej rywalizacji

Już 9 i 10 kwietnia podczas Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie czołowi zawodnicy rozpoczną sezon i zmierzą się z kultową trasą w Drawsku Pomorskim. Na początek organizatorzy zaplanowali odcinek kwalifikacyjny w piątkowe popołudnie. Każdy zawodnik będzie musiał pokonać go najlepiej, jak tylko może, ponieważ ustawi on kolejność startu do następnego, rozstrzygającego dnia. W sobotę dwa przejazdy bardzo długiego, bo liczącego aż 145 kilometrów odcinka specjalnego wyłonią zwycięzców. "Ponownie zobaczymy zaciętą walkę na trasach Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie. Zawody nie mogłyby się odbyć bez wsparcia Urzędu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko Pomorskie oraz oczywiście sponsora tytularnego - Fermy Wysoka Grzęda, i sponsora generalnego - Kliniki Rehabilitacyjnej Columna Medica, za co bardzo dziękuję" - mówi Marcin Fiejdasz, dyrektor rajdu.

Kolejne zgłoszenia od zawodników spływają, a listy zgłoszeń nadal są otwarte, więc ponownie możemy się spodziewać zaciętej walki pomiędzy pretendentami do wygranej w rajdzie - również tymi już utytułowanymi.

Skrócony program Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie 2021

Piątek, 9 kwietnia

(poniższe czasy podane są dla pierwszego startującego pojazdu)





15:30: Start rajdu

Park Serwisowy Mielenko Drawskie

15:30: QS-1 MOGADISZ - Odcinek Kwalifikacyjny, 17,7 km

Poligon Drawsko Pomorskie

19:00: Wybór pozycji startowych przez 10 najlepszych kierowców

Drawsko Pomorskie

Sobota, 10 kwietnia

(poniższe czasy podane są dla pierwszego startującego pojazdu)

8.00: Re-start rajdu

Park Serwisowy Mielenko Drawskie

08:25: OS-2 DRAWSKO POMORSKIE, 145 km

Poligon Drawsko Pomorskie

13:15: OS-3 DRAWSKO POMORSKIE, 145 km

Poligon Drawsko Pomorskie

15:45: Meta rajdu

Park Serwisowy Mielenko Drawskie

19:00: Ceremonia rozdania nagród

Park Serwisowy Mielenko Drawskie





* Rajd Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie odbywa się w Drawsku Pomorskim w dniach 9-10 kwietnia 2021.

Zawody organizowane są ze środków otrzymanych z Gminy Drawsko Pomorskie w ramach realizacji zadania publicznego www.drawsko.pl.

Sponsorem tytularnym rajdu jest Ferma Wysoka Grzęda, producent jaj ekologicznych www.wysokagrzeda.pl.

Sponsorem generalnym rajdu jest Klinika Rehabilitacyjna Columna Medica www.columnamedica.pl.

Więcej informacji na temat rajdu dostępnych jest na www.bajadrawsko.pl oraz #bajadrawsko.