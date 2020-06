Dodatkowy dzień testów przed startem DTM

​Przed rozpoczęciem w pierwszy weekend sierpnia sezonu serii wyścigowej DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), kierowcy będą mieli jeszcze jeden dzień testów. Odbędą się one 9 lipca na Circuit de Spa-Francorchamps.

Zdjęcie W tym roku seria DTM będzie inna niż w zeszłym, nie tylko ze względu na brak Aston Martina /Getty Images

Teamy wystawią po jednym samochodzie. W tym roku rywalizować będą tylko dwie ekipy - Audi i BMW. W tej drugiej w zespole Orlen Team Art. kierowcą będzie Robert Kubica w BMW M4.

Polak, który w tej serii wyścigowej będzie debiutował, podczas czterodniowych testów jakie odbyły się na Nurburgringu w ubiegłym tygodniu przejechał 514 okrążeń toru.



Z powodu pandemii koronawirusa pierwsze planowane w tym roku wyścigi DTM zostały odwołane. Później organizatorzy przygotowali nowy kalendarz, który przewidywał inaugurację w dniach 10-12 lipca na ulicznym torze Norisring w Norymberdze.



Jednak zgody na to nie wyraziły władze miasta. W oficjalnym oświadczeniu napisano, że powodem negatywnej decyzji jest zakaz organizacji dużych wydarzeń masowych, który obowiązuje w Niemczech do końca sierpnia.



W tej sytuacji sezon rozpocznie się dwoma wyścigami na torze Spa w dniach 1-2 sierpnia. Samorząd regionu już wyraził na to zgodę, Spa wróci do kalendarza DTM po 15-letniej przerwie.



Wyścigi w Ardenach mają być rozegrane bez udziału publiczności.



Jak wynika z aktualnego kalendarza tegoroczna seria DTM będzie liczyła osiemnaście wyścigów na torach w trzech państwach: Niemczech, Belgii i Holandii.



Sezon zakończą dwa wyścigi na torze Hockenheim zaplanowane w dniach 6-8 listopada.