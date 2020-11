Dakar 2021 - poznaliśmy szczegóły

Podczas prezentacji na platformach cyfrowych podano do wiadomości szczegóły dotyczące 43. edycji Rajdu Dakar, który odbędzie się w Arabii Saudyjskiej w dniach 3-15 stycznia 2021. Trasa ze startem i metą w Dżuddzie będzie liczyła 7646 km, w tym 4767 km odcinków specjalnych.

Zdjęcie Rafał Sonik /Getty Images

Wszystkie odcinki specjalne edycji 2021 będą całkowicie nowe, a ich trasa nie tak szybka i bardziej techniczna, niż w styczniu 2020. Więcej będzie zależeć od umiejętności nawigacyjnych. Odcinek maratoński bezpośrednio po dniu przerwy w Ha'il będzie sprawdzianem wytrzymałości sprzętu i ludzi.

Reklama

Pomimo światowego kryzysu związanego z pandemią, do rajdu zgłoszono 321 pojazdów. Obok 108 motocykli, 21 quadów, 124 samochodów i SSV oraz 42 ciężarówek, na starcie pojawi się 26 pojazdów w rywalizacji na regularność pod nazwą "Dakar Classic", dla samochodów i ciężarówek zbudowanych przed rokiem 2000.

- Często mówi się, że sam udział w Dakarze jest zwycięstwem. Takie poczucie z pewnością będziemy mieli 3 stycznia w Dżuddzie - powiedział David Castera, rozpoczynając prezentację Dakaru 2021. Przygotowania, a w szczególności rekonesans na trasie przeprowadzono w warunkach znaczących ograniczeń w podróżowaniu. Także sam rajd zostanie przeprowadzony w niecodziennych warunkach, przy zachowaniu restrykcjach sanitarnych, które zapewnią wszystkim maksymalną ochronę przed wirusem Covid-19. Ale jak co roku największy rajd świata zapewni kibicom off-roadu wielką porcję emocji, zgodnie z maksymą twórcy imprezy Thierry Sabine’a: "Wyzwania są dla tych, którzy ruszają w drogę, marzenia dla tych, którzy zostają w domu".

Uczestnicy Dakaru wezmą udział w styczniu 2021 w kolejnej lekcji geografii i będą mogli jeszcze lepiej poznać pustynię Półwyspu Arabskiego. Dzięki charakterystyce trasy, a także nowemu regulaminowi, szybkości będą mniejsze, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa, a wynik będzie w większym stopniu zależał od umiejętności uczestników. Walka o zwycięstwo we wszystkich kategoriach będzie zacięta jak zawsze. W kategorii motocykli Ricky Brabec i Honda położyli w styczniu kres 18-letniej dominacji firmy KTM, która zrobi wszystko, aby odzyskać palmę pierwszeństwa. Zwycięzca w klasyfikacji quadów Ignacio Casale, powraca do kategorii ciężarówek, w której zaczynał swoją dakarową przygodę w roku 2010.



Zdjęcie /

Carlos Sainz, który wygrał w 2020 w klasyfikacji samochodów w buggy Mini X-Raid będzie musiał znów stawić czoła bardzo mocnej stawce rywali, wśród których będzie zespół Toyoty i Nasser Al-Attiyah. Powróci na trasę Sebastien Loeb, który podobnie jak Joan "Nani" Roma pojedzie w prywatnym zespole BRX. Cyril Despres i Mike Horn, wprowadzają Dakar do świata energii alternatywnej. Zwycięzca klasy SSV w roku 2019 Francisco "Chaleco" López z Chile znów będzie walczył o wygraną w najszybciej rozwijającej się kategorii w Dakarze. Jak zwykle nie zabraknie na starcie Polaków. Do edycji 2021 zgłosiło się dziesięciu uczestników z naszego kraju, wśród nich aż czterech nowicjuszy.

Dakar 2021 rozpocznie się 2 stycznia krótkim, 11-kilometrowym prologiem, który określi kolejność startu do pierwszego odcinka specjalnego dzień później. Wcześniej, większość pojazdów uczestników europejskich zostanie załadowana w dniach 1-3 grudnia w porcie w Marsylii na statek, który skieruje się na południe, w stronę Dżuddy. Zespoły odbiorą swoje pojazdy 30 i 31 grudnia, a odbiór administracyjny i techniczny odbędzie się 1 i 2 stycznia przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Original by Motul: faworyci i debiutanci

Kategoria "malles-moto", jak nazywają ją starsi uczestnicy Dakaru, to klasa dla tych, którzy chcą spróbować dakarowej przygody w pełnym znaczeniu tego słowa. 34 uczestników codziennie, przez blisko 2 tygodnie, po przyjeździe na biwak będzie dokonywało napraw swoich motocykli i quadów własnymi siłami. Po całym dniu na trasie, noce będą dla nich bardzo krótkie. Faworytami będą trzykrotny zwycięzca Emanuel Gyenes z Rumunii, Francuz Benjamin Melot, a także debiutujący w klasie Portugalczyk Mario Patrao. Kolejnym debiutantem w kategorii będzie miejscowy motocyklista Mishal Alghuneim oraz Ashish Raorane z Indii. Warto zwrócić uwagę na weterana Franco Picco, który trzykrotnie kończył Dakar na podium jeszcze w Afryce (1985, 1988, 1989), a Willy Jobard, wystartuje motocyklem hybrydowym z napędem wodorowym.