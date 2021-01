Awans Polaka w klasyfikacji Rajdu Dakar

Kamil Wiśniewski awansował na czwarte miejsce w rywalizacji quadów przed ostatnim dniem Rajdu Dakar. Tym razem polskich załóg zabrakło na etapowym podium w klasie lekkich pojazdów UTV, ale trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej utrzymali Aron Domżała i Maciej Marton.

Zdjęcie /IPA/Sipa USA /East News

Wiśniewski awansował z szóstego na czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej po tym, jak kłopoty techniczne wyeliminowały dwóch wyprzedzających go rywali. Z dalszej jazdy musiał zrezygnować m.in. dotychczasowy wicelider Francuz Alexandre Giroud. Polak na czwartkowym etapie był piąty, a najlepszy czas uzyskał Chilijczyk Giovanni Enrico. Liderem pozostał drugi w czwartek Argentyńczyk Manuel Andujar, a Enrico traci do niego 25 minut.



Wiśniewski startuje w Dakarze po raz piąty, a najlepszym do tej pory jego wynikiem było piąte miejsce przed rokiem. W obecnej edycji na podium już raczej nie ma szans, bowiem do zajmującego trzecie miejsce Amerykanina Pablo Copettiego traci blisko cztery godziny.



Polskie załogi UTV, które w poprzednich dniach regularnie zajmowały miejsca w czołowej trójce, tym razem przyjechały poza czołówką. Najlepszy z nich czas, szósty w klasie T4, uzyskali Domżała i Marton. W klasyfikacji generalnej prowadzi Chilijczyk Francisco Lopez Contardo o 18 minut przed Amerykaninem Austinem Jonesem i o 54 przed Domżałą. Na czwartej pozycji plasują się Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk.