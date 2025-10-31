Zakaz jazdy wchodzi w życie. Zacznie się dziś o 18.00
Już dziś o godz. 18.00 na polskich drogach zacznie obowiązywać zakaz ruchu ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. To część ograniczeń związanych z obchodami Wszystkich Świętych. Policja i Inspekcja Transportu Drogowego zapowiadają wzmożone kontrole.
W skrócie
- Od dziś od godziny 18.00 obowiązuje zakaz ruchu ciężarówek powyżej 12 ton na polskich drogach w związku ze Świętem Wszystkich Świętych.
- Ograniczenia mają na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz dotyczą większości ciężarówek z wyłączeniem pojazdów wykonujących określone przewozy.
- Policja wraz z Inspekcją Transportu Drogowego zapowiada wzmożone kontrole, a nieprzestrzegający zakazu muszą liczyć się z wysokimi mandatami.
Zakaz jazdy ciężarówek 31 października i 1 listopada
Jak poinformował podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, 31 października w godz. 18-22 oraz 1 listopada w godz. 8-22 obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o masie powyżej 12 ton, z wyłączeniem autobusów i niektórych pojazdów wykonujących określone przewozy.
Ograniczenia wynikają z rozporządzenia Ministra Transportu z 31 lipca 2007 roku. Mają one zmniejszyć natężenie ruchu i zapobiec tworzeniu się zatorów w jednym z najbardziej ruchliwych weekendów roku. W tym czasie setki tysięcy kierowców wyruszy w trasę, by odwiedzić groby bliskich.
Dla przewoźników oznacza to przymusowy postój od piątkowego do sobotniego wieczora. Wyjątkiem są pojazdy wykonujące tzw. transporty priorytetowe.
Zakaz jazdy ciężarówek - kogo dotyczy i jakie są wyjątki?
Zakaz obejmuje wszystkie pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Z ograniczenia wyłączone są m.in.:
- pojazdy przewożące artykuły szybko psujące się i produkty medyczne,
- pojazdy przewożące zwierzęta żywe, przesyłki pocztowe lub ładunki humanitarne,
- transporty sprzętu ratowniczego lub awaryjnego,
- pojazdy wracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu w Polsce, jeśli znajdują się nie dalej niż 50 km od granicy,
- ciężarówki przejeżdżające przez Polskę tranzytem, bez rozładunku i załadunku towarów.
Kierowcy, którzy zignorują zakaz, muszą liczyć się z karami.
Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, za złamanie zakazu poruszania się kierowca zapłaci mandat od 200 do 500 zł, zarządzający transportem w firmie do 1 tys. zł, a przewoźnik nawet 2 tys. zł. Pojazd może też zostać skierowany na przymusowy postój do czasu zakończenia obowiązywania zakazu.
Akcja Znicz - 5 tys. policjantów na drogach
Wraz z początkiem długiego weekendu rusza coroczna akcja Znicz, której celem jest zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa w rejonie cmentarzy.
Jak przekazał podinsp. Opas, w działaniach weźmie udział ponad 5 tys. policjantów z grup Speed, drogówki i oddziałów prewencji. Na drogach pojawią się oznakowane i nieoznakowane radiowozy, a w wielu miastach ruchem przy cmentarzach będą kierować funkcjonariusze w białych czapkach i kamizelkach odblaskowych.