W skrócie Od dziś od godziny 18.00 obowiązuje zakaz ruchu ciężarówek powyżej 12 ton na polskich drogach w związku ze Świętem Wszystkich Świętych.

Ograniczenia mają na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz dotyczą większości ciężarówek z wyłączeniem pojazdów wykonujących określone przewozy.

Policja wraz z Inspekcją Transportu Drogowego zapowiada wzmożone kontrole, a nieprzestrzegający zakazu muszą liczyć się z wysokimi mandatami.

Zakaz jazdy ciężarówek 31 października i 1 listopada

Jak poinformował podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, 31 października w godz. 18-22 oraz 1 listopada w godz. 8-22 obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o masie powyżej 12 ton, z wyłączeniem autobusów i niektórych pojazdów wykonujących określone przewozy.

Ograniczenia wynikają z rozporządzenia Ministra Transportu z 31 lipca 2007 roku. Mają one zmniejszyć natężenie ruchu i zapobiec tworzeniu się zatorów w jednym z najbardziej ruchliwych weekendów roku. W tym czasie setki tysięcy kierowców wyruszy w trasę, by odwiedzić groby bliskich.

Dla przewoźników oznacza to przymusowy postój od piątkowego do sobotniego wieczora. Wyjątkiem są pojazdy wykonujące tzw. transporty priorytetowe.

Zakaz jazdy ciężarówek - kogo dotyczy i jakie są wyjątki?

Zakaz obejmuje wszystkie pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Z ograniczenia wyłączone są m.in.:

pojazdy przewożące artykuły szybko psujące się i produkty medyczne,

pojazdy przewożące zwierzęta żywe, przesyłki pocztowe lub ładunki humanitarne,

transporty sprzętu ratowniczego lub awaryjnego,

pojazdy wracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu w Polsce, jeśli znajdują się nie dalej niż 50 km od granicy,

ciężarówki przejeżdżające przez Polskę tranzytem, bez rozładunku i załadunku towarów.

Kierowcy, którzy zignorują zakaz, muszą liczyć się z karami.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, za złamanie zakazu poruszania się kierowca zapłaci mandat od 200 do 500 zł, zarządzający transportem w firmie do 1 tys. zł, a przewoźnik nawet 2 tys. zł. Pojazd może też zostać skierowany na przymusowy postój do czasu zakończenia obowiązywania zakazu.

Akcja Znicz - 5 tys. policjantów na drogach

Wraz z początkiem długiego weekendu rusza coroczna akcja Znicz, której celem jest zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa w rejonie cmentarzy.

Jak przekazał podinsp. Opas, w działaniach weźmie udział ponad 5 tys. policjantów z grup Speed, drogówki i oddziałów prewencji. Na drogach pojawią się oznakowane i nieoznakowane radiowozy, a w wielu miastach ruchem przy cmentarzach będą kierować funkcjonariusze w białych czapkach i kamizelkach odblaskowych.

