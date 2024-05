To ważny wyrok w kontekście rosnącej popularności używania kamerek samochodowych i innych urządzeń nagrywających do rejestrowania działań policji. Rozpowszechnienie tych technologii prowadzi do zwiększonej liczby incydentów, w których działania organów ścigania są publicznie analizowane i komentowane.

Sprawa dotyczy użytkownika serwisu Facebook, który od czerwca do września ubiegłego roku zamieszczał na swoim profilu komentarze na temat konkretnych funkcjonariuszy policji, w których używał słów powszechnie uznanych za obraźliwe, znieważając ich w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Natomiast w grudniu publicznie w ten sam sposób pochwalił zabójstwo funkcjonariusza policji - chodziło o głośną ucieczkę podejrzanego przewożonego przez funkcjonariuszy we Wrocławiu, który postrzelił śmiertelnie dwóch funkcjonariuszy, za co grozi mu dożywocie.

Reklama

Sąd uznał obrażanie funkcjonariuszy za naruszenie artykułu 216 § 2 Kodeksu karnego, a pochwałę dla zabójstwa - za naruszenie artykułu 255 § 3 Kodeksu karnego, który penalizuje publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa.



Obraźliwe komentarze na Facebooku. Jaka kara?

Na mocy wyroku, skazany został uznany za winnego i wymierzono karę w postaci 1,5 roku ograniczenia wolności, polegającego na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Dodatkowo skazany będzie musiał zapłacić nawiązkę na cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego, tj. "Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach", w wysokości 10 tys. zł.



Ochrona wizerunku funkcjonariusza

W Polsce nagrywanie interwencji policyjnych nie jest zabronione, pod warunkiem, że nie zakłóca to pracy funkcjonariuszy. Jednakże publikowanie tych nagrań w internecie jest bardziej skomplikowane z prawnego punktu widzenia. Prawo do ochrony wizerunku funkcjonariusza oznacza, że nie można rozpowszechniać nagrań, które umożliwiają identyfikację policjanta bez jego zgody, chyba że nagranie jest wykorzystywane do celów dziennikarskich i ma na celu informowanie opinii publicznej o działaniach funkcjonariuszy w ramach ich obowiązków służbowych.



Wpływ mediów społecznościowych

Platformy społecznościowe, takie jak Facebook, stały się potężnymi narzędziami do dzielenia się informacjami i opiniami. Jednakże, sprawa ta podkreśla potencjalne konsekwencje prawne związane z używaniem tych platform do nawoływania do przemocy lub szerzenia mowy nienawiści. Decyzja sądu wzmacnia potrzebę odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych, szczególnie w kontekście dyskusji na tematy wrażliwe, takie jak działania organów ścigania.



Co z wolnością słowa?

Wyrok sądu przypomina o prawnych granicach wolności słowa. Chociaż każdy ma prawo wyrażać swoje opinie, istnieją jasne ograniczenia dotyczące nawoływania do przemocy lub używania mowy nienawiści. Wyrok pokazuje stanowisko wymiaru sprawiedliwości w kwestii utrzymania porządku publicznego i ochrony godności funkcjonariuszy publicznych.



Sprawa z Suchej Beskidzkiej jest wyraźnym przypomnieniem o prawnych konsekwencjach używania mediów społecznościowych do nawoływania do przemocy lub obrażania funkcjonariuszy publicznych. Nikt nie zabrania wypowiadania opinii i zajmowania stanowiska, ale musi się to wiązać z respektowaniem granic wyznaczonych przez prawo.