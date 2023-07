Takie zachowanie to nie "piractwo", ale jazda zgodnie z przepisami

Spis treści: 01 Co to jest wyprzedzanie?

02 Wyprzedzanie z prawej strony - kiedy można?

03 Kiedy nie można wyprzedzać z prawej strony

Co to jest wyprzedzanie?

Wyprzedzanie to przejeżdżanie obok pojazdu lub uczestnika ruchu drogowego poruszającego się w tym samym kierunku. Dlatego warto zwrócić uwagę na kluczowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania tego manewru. Wykonanie manewru wymaga od kierującego zachowania szczególnej ostrożności, bezpiecznego odstępu, a przede wszystkim dokładnej oceny sytuacji.

Zwykle kierujący, który chce wyprzedzić inny pojazd, przejeżdża z jego lewej strony. Są jednak wyjątki od tej zasady. Można wyprzedzać z prawej strony, ale tylko w konkretnych przypadkach.

Wyprzedzanie z prawej strony - kiedy można?

Manewr wyprzedzania z prawej strony można wykonać na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu na jezdni jednokierunkowej. Chodzi o standardowe drogi jednokierunkowe lub drogi dwujezdniowe. Mogą to być dwie jezdnie jednokierunkowe, które są oddzielone od siebie pasem zieleni.

To oznacza, że wyprzedzać z prawej strony można na autostradach, gdyż z ich definicji wynika, że są to drogi dwujezdniowe. Wyprzedzać z prawej strony można również na zdecydowanej większości dróg ekspresowych (muszą być dwujezdniowe) oraz na innych, na których jezdnie są od siebie rozdzielone.

Wyprzedzanie z prawej strony jest możliwe na jezdniach dwukierunkowych z wyznaczonymi pasami ruchu. Jest tylko jeden ważny warunek - w obszarze zabudowanym są co najmniej dwa, a poza obszarem zabudowanym są co najmniej trzy pasy ruchu przeznaczone do jazdy w tym samym kierunku. W praktyce takich dróg nie ma wiele, również w miastach zwykle jezdnie do jazdy w przeciwnych kierunkach są oddzielone pasem zieleni, a jak już wiadomo, na nich można wyprzedzać z prawej strony już przy dwóch wyznaczonych pasach.

Z prawej strony możemy wyprzedzić pojazd szynowy, chyba że układ torów na to nie pozwala lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej. Przepisy dopuszczają manewr wyprzedzania na rondzie (skrzyżowanie o ruchu okrężnym). W tym przypadku muszą być jednak wyznaczone pasy ruchu.

Kiedy nie można wyprzedzać z prawej strony

Wyprzedzanie z prawej strony jest bezwzględnie zabronione w następujących sytuacjach:

przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym,

na skrzyżowaniu (z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany),

na przejściu dla pieszych, przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nimi,

na przejeździe kolejowym, tramwajowym i bezpośrednio przed nimi,

w miejscach, gdzie jest to zabronione znakami drogowymi.