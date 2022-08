​Rondo, dwa pasy, trzy pasy. Jak jeździć i kiedy włączać kierunkowskaz?

Spis treści: 01 Pierwszeństwo na rondzie

02 Używanie kierunkowskazów na rondzie

03 Jak jeździć po rondzie z dwoma pasami?

04 Jak jeździć po rondzie z trzema pasami?

W przepisach kodeksu drogowego nie występuje termin "rondo", ale można znaleźć w nich zapisy dotyczące ruchu okrężnego. Znak C-12 informuje o ruchu okrężnym na skrzyżowaniu, który odbywa się we wskazanym kierunku wokół wyspy lub placu.

Pierwszeństwo na rondzie

Sam znak C-12 nie nakazuje ustąpienia pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na rondzie. W przypadku braku umieszczenia znaku A-7 "ustąp pierwszeństwa" na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym obowiązuje zasada prawej ręki.

W praktyce zdarza się to bardzo rzadko, a znak C-12 najczęściej występuje razem ze znakiem A-7, nakazującym ustąpienie pierwszeństwa na rondzie pojazdom, które się już na nim znajdują. Dotyczy to także tramwajów.

Na rondzie wyposażonym w sygnalizację świetlną należy stosować się do jej wskazań. Sygnalizatory mogą pozwalać na jednoczesny ruch tramwajów i pojazdów samochodowych. W takim przypadku tramwaj ma pierwszeństwo przed samochodem. Należy pamiętać o ustąpieniu pierwszeństwa tramwajowi nawet wtedy, gdy skręca, a samochód jedzie prosto.

Używanie kierunkowskazów na rondzie

Przepisy kodeksu drogowego nie precyzują sposobu używania kierunkowskazów na rondzie. W związku z tym stosuje się ogólne przepisy ruchu drogowego, które wskazują, że kierowca jest zobowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Używania kierunkowskazów należy zaprzestać niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Zgodnie z przepisami kierunkowskaz należy włączyć przed rozpoczęciem manewru, a nie w trakcie jego wykonywania. W kontekście jazdy po skrzyżowaniu o ruchu okrężnym kierunkowskazów należy używać podczas zjazdu z ronda (w prawo) oraz w przypadku zmiany pasa. Jeśli kierowca zamierza opuścić skrzyżowanie o ruchu okrężnym na pierwszym zjeździe, powinien włączyć kierunkowskaz tuż po wjechaniu na rondo.

Podczas jazdy po rondzie używa się głównie prawego kierunkowskazu. W ten sposób sygnalizuje się zjazd z lub zmianę pasa, gdy auto znajduje się na wewnętrznym pasie ruchu. Należy pamiętać, aby włączyć kierunkowskaz już po minięciu wcześniejszego zjazdu ze skrzyżowania o ruchu okrężnym.

Lewego kierunkowskazu na rondzie należy używać jedynie podczas zmiany pasa z zewnętrznego na wewnętrzny.

Jak jeździć po rondzie z dwoma pasami?

Podobnie jak w przypadku stosowania kierunkowskazów także podczas zajmowania pasów na rondzie obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego. Niestety bywa to powodem nieporozumień oraz różnej interpretacji przepisów. Co do zasady kierowca powinien trzymać się prawej strony jezdni. Dlatego wjeżdżając na rondo z dwoma pasami ruchu, należy zająć prawy pas, jeśli kierowca zamierza jechać w prawo lub prosto. Analogicznie kierowca powinien zająć lewy pas, jeśli planuje jechać w prosto lub skorzystać z dalszego zjazdu z ronda (pojechać na rondzie w lewo lub zawrócić).

W praktyce niestety często się zdarza, że kierowcy objeżdżają rondo prawym pasem w celu skorzystania z dalszego zjazdu, co może rodzić niebezpieczne sytuacje. Wtedy samochód, który jedzie lewym pasem, chcąc zjechać z ronda, musi ustąpić pierwszeństwa kierowcy jadącemu pasem zewnętrznym. Wynika to z przepisów kodeksu drogowego, nakazujących ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który już znajduje się na pasie ruchu. Innymi słowy - samochód z pasa wewnętrznego nie może opuścić ronda, musi wcześniej zmienić pas na zewnętrzny, z związku czym konieczne jest ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi, który na tym pasie już się znajduje.

Sytuacja staje się znacznie prostsza, gdy przed rondem występuje oznakowanie poziome, wskazujące, gdzie prowadzi wybrany pas ruchu. Informacja ta umieszczana jest zazwyczaj także na znaku drogowym F-10.

Jak jeździć po rondzie z trzema pasami?

Sytuacja robi się jeszcze bardziej skomplikowana na rondzie z trzema pasami. Co do zasady kierowca planujący jechać w prawo zajmuje prawy pas, kierowca zamierzający jechać prosto zajmuje pas środkowy, a kierowca, który chce skorzystać z dalszego zjazdu z ronda, powinien ustawić się na lewym pasie.

Na szczęście większość skrzyżowań o ruchu okrężnym posiadających co najmniej trzy pasy ruchu ma oznaczenie poziome oraz znaki F-10 umieszczone przed wjazdem na rondo. Nie zwalnia to jednak kierowcy z obowiązku upewnienia się przed zmianą pasa, że nie jest on zajęty przez inny pojazd.

