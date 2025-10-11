Nowe modele Skody nawet 24,5 tys. zł taniej. Ale trzeba się pospieszyć
Skoda świętuje 130-lecie i przygotowała obniżki na popularne modele. Ile można zaoszczędzić i które auta objęto zniżkami?
W skrócie
- Skoda świętuje 130-lecie, oferując duże rabaty na modele Edition 130 i inne auta dostępne w salonach.
- Najwyższe obniżki sięgają ponad 24 tys. zł, a promocyjne wersje mają wzbogacone wyposażenie standardowe.
- Spadające ceny pojazdów dotyczą także innych marek, a wyścig o klienta w 2025 roku staje się coraz ostrzejszy.
Rabaty na modele Skoda Edition 130
Specjalna seria Edition 130 obejmuje niemal wszystkie kluczowe modele marki. Obniżki cen różnią się jedna w zależności od silnika, skrzyni biegów i poziomu wyposażenia.
- Skoda Fabia Edition 130 - do 11,2 tys. zł rabatu,
- Skoda Scala Edition 130 - 13,1 tys. zł,
- Skoda Kamiq Edition 130 - 13,1 tys. zł,
- Skoda Octavia Edition 130 - od 17,4 tys. zł do 24,5 tys. zł,
- Skoda Karoq Edition 130 - 16,5 tys. zł,
- Skoda Kodiaq Edition 130 - 21,95 tys. zł,
- Skoda Superb Edition 130 (także PHEV) - 23,05 tys. zł.
Oferta dotyczy zarówno samochodów dostępnych od ręki, jak i modeli przygotowywanych na zamówienie. Akcja potrwa do końca roku lub wyczerpania zapasów.
Wyposażenie specjalnych wersji
Każdy model Edition 130 ma bogatszy standard wyposażenia. Fabia otrzymała m.in. czujniki parkowania i system bezkluczykowy KESSY, Scala - tryby jazdy Driving Mode Select i pakiet Winter Premium, a Kamiq - systemy Light & Rain Assist oraz podgrzewane elementy wnętrza.
Octavia dostępna jest zarówno z jednostkami benzynowymi 1.5 TSI (115 lub 150 KM), jak i z dieslem 2.0 TDI (115 lub 150 KM). Największe obniżki cen, sięgające 24,5 tys. zł doyczą wersji ze skrzyniami DSG. SUV-y Karoq i Kodiaq zyskały reflektory LED Matrix i systemy wspierające kierowcę.
Konkurencja też obniża ceny
Jesienią i zimą producenci samochodów często wprowadzają akcje promocyjne.
Na rynku trwa wyścig o klienta i Skoda nie jest jedynym producentem, który stawia na promocje. Toyota w 2025 roku prowadzi akcję rabatową obejmującą najważniejsze modele, m.in. Corollę Sedan (zniżki do 24 tys. zł), C-HR Plug-in Hybrid (31 tys. zł) czy Priusa (16 tys. zł).
Do gry włącza się także Volkswagen. SUV T-Roc jest dostępny z rabatem do 41 940 zł, a większy Tiguan nawet do 29 710 zł. Tak szerokie obniżki u producentów pokazują, że konkurencja o klienta w 2025 roku jest wyjątkowo ostra, a kierowcy mogą właśnie teraz zyskać najwięcej.