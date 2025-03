Blokowanie miejsc parkingowych. Czy to legalne? Policja odpowiada

Z pewnością wielu z was zetknęło się ze zjawiskiem blokowania miejsc parkingowych przy użyciu skrzynek, pachołków lub innych przedmiotów. W niektórych, zwłaszcza większych miastach, takie zachowanie staje się już niemal codziennością. Wbrew pozorom i zapewnieniom niektórych mieszkańców, jest to całkowicie nielegalne, a w niektórych przypadkach może skutkować nałożeniem wysokiej kary finansowej na bezczelnego kierowcę.

Nielegalne zajmowanie miejsc parkingowych to prawdziwa plaga

O tym, jak wygląda nielegalne "rezerwowanie" miejsc parkingowych, mogli się niedawno przekonać mieszkańcy podpoznańskiego Swarzędza. Sprawę nagłośnił Głos Wielkopolski, cytując list czytelnika, który zwrócił uwagę na sąsiadów od dłuższego czasu blokujących wolne miejsca przy pomocy pachołków. Jednak, by dostrzec tego rodzaju zachowania, nie trzeba udawać się w okolice Poznania. Proceder ten jest powszechny w wielu polskich miastach - od Krakowa, przez Warszawę, aż po Gdańsk.

Niestety, próba zwrócenia uwagi kierowcom, którzy samowolnie rezerwują miejsca parkingowe, często spotyka się z agresją. Wśród wielu takich kierowców panuje przekonanie, że skoro mieszkają na danej ulicy od dłuższego czasu, to mają prawo do blokowania wygodnych miejsc parkingowych. Co gorsza, znane są przypadki, w których po usunięciu nielegalnie ustawionych pachołków i zaparkowaniu na takim miejscu, właściciel pojazdu zastał swoje auto uszkodzone.