Cała sytuacja jest myląca, ale wprost wynika z przepisów i rozporządzeń. W ustawie Prawo o ruchu drogowym czytamy, że przejście dla pieszych to "powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska, przeznaczona do przekraczania tych części drogi przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi".

To właśnie te przejścia sugerowane stanowią największy problem. Zgodnie z literą prawa, bez pionowego znaku D-6 pieszy powinien ustąpić pierwszeństwa rowerzyście. Interpretacja ta opiera się na założeniu, że ścieżka rowerowa to teren rowerzysty, więc to on ma pierwszeństwo.