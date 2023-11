Pierwsza w Polsce droga "2-1". Jak po niej jechać i kto ma pierwszeństwo?

Spis treści: 01 Nowość w Polsce. Droga typu "2-1"

02 Jeden centralny pas dla samochodów. I dwa dla pieszych i rowerzystów

03 Kto będzie miał pierwszeństwo?

04 Pierwsza droga "2-1" powstała w Niepołomicach

Jesienią ubiegłego roku weszło w życie weszło rozporządzenie Ministra Infrastruktury "w sprawie przepisów techniczno-budowlanych" dotyczących dróg publicznych. Na mocy tego rozporządzenia możliwe jest budowanie nowego typu dróg, czyli właśnie wspomnianych "2-1".

Nowość w Polsce. Droga typu "2-1"

Ideą tego rozwiązania jest uspokojenie ruchu samochodowego. Droga tego typu może powstać w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości najwyżej do 50 km/h. Ponadto droga musi być na tyle szeroka, by możliwe było wyznaczenie dwóch pasów ruchu.

Nowością jest to, że na drodze "2-1" wyznacza się jeden, centralny pas ruchu, służący do jazdy w obu kierunkach. Zamiast drugiego pasa ruchu wyznacza się dwa wąskie pasy ruch przeznaczone do wspólnego ruchu rowerzystów i pieszych.

Reklama

Jeden centralny pas dla samochodów. I dwa dla pieszych i rowerzystów

Jednocześnie nie są to typowe ciągi pieszo-rowerowe, bowiem dopuszcza się wjechanie na nie samochodem, co jest wykluczone w przypadku klasycznych ciągów pieszo-rowerowych. Na pasy ruchu dla pieszych i rowerzystów na drodze "2-1" samochody mogą wjechać, by dokonać manewru wymijania z innym samochodem, jadącym z przeciwnej strony.

Kto będzie miał pierwszeństwo?

Idea jest taka, że samochód zjeżdżający do krawędzi jezdni, a więc wjeżdżający na pas dla pieszych i rowerzystów powinien ustąpić pierwszeństwa znajdującym się tam niechronionym uczestnikom ruchu. I tu pojawia się problem, bo rozporządzenie Ministra Infrastruktury mówi o rozwiązaniach technicznych, a nie o przepisach ruchu drogowego dotyczących pierwszeństwa. Natomiast w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym nie znajdziemy słowa o drogach typu "2-1" i wyznaczonych na nich pasach ruchu dla pieszych i rowerzystów.

Pierwsza droga "2-1" powstała w Niepołomicach

Mimo tej luki w przepisach Niepołomice zdecydowały się na przebudowanie jednej z ulic do standardu "2-1". Nowa organizacja ruchu została wdrożona pilotażowo na ulicy Sportowej. Pasy dla pieszych i rowerzystów wymalowano na czerwono, ponadto przy drodze znajdują tablice wyjaśniające zasady ruchu i apelujące o ostrożność.



Ważne jest również, że mimo wymalowania na czerwono, co jest kolorem typowym dla dróg rowerowych, tutaj mamy do czynienia z innym rozwiązaniem, które dopuszcza ruch pieszy. Obszar, na którym ruch pieszy i rowerowy nie jest w żaden sposób odseparowany od siebie to tzw. droga dla rowerów i pieszych. Prawo o Ruchu Drogowym mówi, że na takim obszarze rowerzysta musi ustępować pierwszeństwa pieszym.

Jak w rzeczywistości, wobec tych wątpliwości prawnych, sprawdzi się droga typu "2-1" przekonamy się już w najbliższym czasie.