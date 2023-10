Parkowanie na chodnikach w dniu Wszystkich Świętych. Czy grozi za to mandat?

Krzysztof Pochłód Przepisy drogowe

Już jutro będziemy celebrować Uroczystość Wszystkich Świętych, co oznacza, że kierowcy masowo ruszą w okolice cmentarzy w poszukiwaniu miejsc do zaparkowania. Wielu z nich w pośpiechu zdecyduje się pozostawić swoje pojazdy na przycmentarnych chodnikach. Czy jednak aby na pewno jest to zgodne z prawem? Jak się okazuje – tak – ale pod pewnymi warunkami.

Zdjęcie Parkowanie na chodnikach w dniu Wszystkich Świętych. Czy grozi za to mandat? / Arkadiusz Ziolek / East News