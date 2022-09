Od dzisiaj obowiązuje mechanizm recydywy. Za co dostaniemy podwójny mandat?

Spis treści: 01 Mandaty i zasada recydywy od 17 września - przepisy

1 stycznia 2022 roku wszedł w życie nowy taryfikator mandatów, który znacząco podniósł kary za wiele wykroczeń. Wysokość maksymalnego mandatu podniesiono z 500 na 2500 zł, natomiast najwyższa grzywna dla kierowcy, jaką może wyznaczyć sąd, wzrosła z 5000 do 30 000 zł. Już wtedy jednak rządzący zapowiadali, że to nie koniec walki z piratami drogowymi.

Jedną z ważniejszych zmian, jakie wchodzą w życie od 17 września, jest wprowadzenie zasady recydywy. Stosowanie jej reguluje art. 38, par. 2 Kodeksu wykroczeń:

Kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone w art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1 art. 92 § 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1 albo art. 97a, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie wymierza się karę grzywny w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia.

Oznacza to, że jeśli dwukrotnie w ciągu dwóch lat popełnimy to samo wykroczenie, za drugim razem otrzymamy mandat w podwójnej wysokości. Nie dotyczy to jednak wszystkich wykroczeń, a tylko tych najpoważniejszych, wyszczególnionych w taryfikatorze.

Należy jednak uściślić, że "to samo wykroczenie" w powyższym zapisie, oznacza wykroczenie tego samego rodzaju. To znaczy, że jeśli na przykład przekroczymy prędkość, to przy drugim zatrzymaniu nie będzie miało znaczenia, o ile było poprzednie wykroczenie i jaki mandat wcześniej otrzymaliśmy. Jeśli za pierwszym razem jechaliśmy o 35 km/h za szybko, a za drugim o 45 km/h, to nie ma znaczenia, że są to różne pozycje w taryfikatorze - przy drugim przekroczeniu, zapłacimy dwukrotność kwoty, przewidzianej za dane wykroczenie.

Ile wynoszą mandaty w warunkach recydywy od 17 września?

Tak jak wspomnieliśmy, zasada podwójnych mandatów dotyczyć będzie jedynie wybranych wykroczeń. Wśród nich są kary za przekroczenie prędkości, ale tylko te poważniejsze, powyżej 30 km/h:

31-40 km/h - 800 zł, recydywa 1600 zł

41-50 km/h - 1000 zł, recydywa 2000 zł

51-60 km/h - 1500 zł, recydywa 3000 zł

61-70 km/h - 2000, recydywa 4000 zł

71 km/h i więcej - 2500 zł, recydywa 5000 zł

Oprócz mandatów za przekroczenie limitów prędkości, ustawodawca przewidział podwójne grzywny także za poniższe wykroczenia: