Spis treści: 01 Tablice rejestracyjne w taryfikatorze mandatów

02 Nowe przepisy dotyczące tablic rejestracyjnych

Część kierowców daje wyraz swojemu niezadowoleniu z faktu przynależności Polski do Unii Europejskiej zaklejając unijne gwiazdki na tablicach flagą Polski. W sieci nie brakuje ofert z gotowymi nalepkami, o odpowiednich wymiarach, przygotowanych na folii odpornej na działanie wody, czy promieni UV. Po naklejeniu tablice wyglądają jak oryginały wydawane do końca kwietnia 2006 r. Czy to legalne?



Tablice rejestracyjne w taryfikatorze mandatów

W taryfikatorze od dawna widnieje kilka pozycji, które dotyczą tablic rejestracyjnych. Kierowca może dostać mandat jeśli:

Reklama

są brudne w takim stopniu, że utrudnia to odczytanie mandatu (100 zł)

są niewłaściwe - np. zmniejszone, gdy przewidziano przestrzeń na zwykłe (do 500 zł)

są zakryte lub ozdobione w taki sposób, że są niemożliwe do odczytania (500 zł)

Kodeks wykroczeń przewiduje też 1500 zł kary za jazdę niezarejestrowanym pojazdem bez tablic.

Patrząc na powyższe punkty, w razie kontroli można by próbować tłumaczyć policjantowi, że taka ozdoba nie utrudnia odczytania numeru rejestracyjnego, więc nie ma podstawy do ukarania mandatem.

Nowe przepisy dotyczące tablic rejestracyjnych

Sprawę komplikuje aktualizacja Kodeksu karnego, która miała zacząć obowiązywać 14 marca 2023 r, ale Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw opóźniła zmiany i przesunęła termin ich wejścia na 1 października 2023 roku. W nowym Kodeksie karnym przewidziano przepisy, które miałyby ukrócić proceder zamiany tablic między samochodami oraz ich podrabiania.

Art. 306c znowelizowanego Kodeksu karnego stanowi:

§ 1. Kto dokonuje zaboru tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego, umożliwiającej dopuszczenie tego pojazdu do ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, albo w celu użycia za autentyczną tablicę rejestracyjną pojazdu mechanicznego podrabia lub przerabia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto używa tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego nieprzypisanej do pojazdu, na którym ją umieszczono, albo używa jako autentycznej podrobionej lub przerobionej tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego.

Chodzi głównie o przypadki, w których kradzione albo fałszywe tablice zakłada się na auto wykorzystane do popełnienia przestępstwa. Byłaby to również kara dla tych, którzy zakładają fałszywe tablice rejestracyjne żeby przetransportować auto kupione za granicą do Polski. Albo o sytuacje, w których ludzie po zgubieniu tablicy, zamiast wyrabiać nową w urzędzie, kupują zamiennie tańszą, identyczną na pierwszy rzut oka "tablicę kolekcjonerską" w sieci.

Warto jednak zwrócić uwagę, że art. 2 mówi o używaniu przerobionej tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego, nie precyzując, o jaki rodzaj przeróbki chodzi. A naklejenie nalepki zasłaniającej stały, przewidziany szczegółowymi przepisami element tablicy rejestracyjnej, z powodzeniem można by uznać za jej przeróbkę.

Trudno sobie wyobrazić, by faktycznie za takie działanie ktokolwiek mógł chcieć ukarać kierowcę pięcioletnią karą więzienia. Ale za kilka miesięcy zaczną obowiązywać przepisy, które formalnie dadzą sądom taką możliwość. Warto o tym wiedzieć.

***