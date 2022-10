Nowe przeglądy już w Sejmie. Kiedy diagności zaczną robić zdjęcia?

Spis treści: 01 Diagności przeciw karom dla spóźnialskich kierowców?

02 Ministerstwo - pomysły są średnie, ale lepszych nie ma

03 Nowe przeglądy od 1 stycznia 2023

W czwartek, 6 września, w Sejmie - na posiedzeniu Komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2540) odbyła się debata dotycząca proponowanych zmian w systemie badań technicznych pojazdów.



Przypominamy, że chodzi o projekt, jaki wpłynął do Sejmu 9 sierpnia, który wprowadza prawdziwą rewolucję w zakresie kontroli stanu pojazdów poruszających się po naszych drogach. Główne założenia projektu to m.in.:

obowiązek fotografowania pojazdów w czasie przeprowadzania badań technicznych,

kary w postaci podwójnej wysokości opłaty za przegląd dla kierowców, którzy spóźnią się z wykonaniem obowiązkowego badania technicznego o dłużej niż 30 dni,

możliwość odwołania się od wyniku kontroli przez diagnostę do Transportowego Dozoru Technicznego

przejęcie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny

Diagności przeciw karom dla spóźnialskich kierowców?

W czasie trwającej blisko cztery godziny debaty, jaka toczyła się na posiedzeniu komisji 6 października, sporo uwag zgłoszono zwłaszcza pod adresem kar za przekroczenie - o ponad 30 dni - terminu badania technicznego.



Opłatę za przeprowadzenie badania technicznego po wyznaczonej dacie pobiera się w przypadku przeprowadzenia badania technicznego po upływie 30 dni od wyznaczonej daty tego badania. czytamy w projekcie ustawy

Przedstawiciele SKP zwracali uwagę, że proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury rozwiązanie może być niezgodne z konstytucją. Ogranicza bowiem prawo obywatela do rozporządzania jego własnym mieniem. W istocie mowa przecież o karaniu właściciela za to, że przez kilka miesięcy czy lat jego pojazd nie uczestniczy w ruchu drogowym, do czego właściciel ma przecież pełne prawo.



Argumentowano przy tym, że polskie przepisy o czasowym wycofaniu z ruchu samochodu osobowego pozostają fikcją. Z takiej możliwości skorzystać mogą jedynie osoby, których auto wymaga naprawy struktury nośnej karoserii, a samo wycofanie trwać może jedynie 12 miesięcy.



Padały też argumenty dotyczące podwójnego karania. Przykład? Jeżeli kierowca ukarany zostanie za jazdę bez przeglądu w czasie kontroli drogowej, w przypadku przekroczenia terminu o ponad 30 dni, dodatkowa kara czego go na stacji diagnostycznej.





Ministerstwo - pomysły są średnie, ale lepszych nie ma

W czasie obrad podkomisji dużo sporo uwagi poświęcono kwestii kar dla spóźnialskich kierowców

W odpowiedzi na te zarzuty minister Rafał Weber stwierdził, że proponowane przez resort rozwiązanie nie jest idealne, ale - na obecnym etapie - nie wypracowano lepszego. Wyjaśnił ponadto, że właśnie kwestie związane z dodatkowymi opłatami dla spóźnialskich miały być przyczyną wycofania z parlamentu poprzedniego projektu zmian w sposobie przeprowadzania badań technicznych.



Pomysł dotyczący karania spóźnialskich kierowców nie spodobał się też m.in. przedstawicielom Związku Powiatów Polskich. W projekcie czytamy bowiem, że:



Opłata za przeprowadzenie badania technicznego po wyznaczonej dacie oraz odsetki za zwłokę od tych opłat stanowią przychód Transportowego Dozoru Technicznego.

W trakcie dyskusji zwracano uwagę, że projekt nie precyzuje np., czy TDT otrzymywać ma kwotę brutto czy - jak w przypadku SKP - netto (w cenie badania naliczane jest 23 proc. podatku VAT). W konsekwencji TDT zarobić może na spóźnialskich kierowcach więcej niż sama stacja, na której przeprowadzono badanie.





Nowe przeglądy od 1 stycznia 2023

Zgodnie z założeniami projektu, nowe prawo miałoby obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Nie jest to jednak pewne, bo w pierwszym czytaniu, które odbyło się 15 września, głosowano nad odrzuceniem projektu w całości. Za opowiedziało się wówczas 216 posłów m.in.: z KO, Lewicy, KP, Konfederacji czy Polski 2050. Przeciw było 227 posłów - 221 z klubu parlamentarnego PiS, po dwóch z Kukiz15 i PS oraz 2 niezrzeszonych.

Ostatecznie projekt obronił się więc zaledwie 9 głosami, co biorąc pod uwagę sejmowe zawirowania stawia jego przyszłość pod pewnym znakiem zapytania.



