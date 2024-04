Spis treści: 01 Czy mogę wjechać samochodem do lasu?

Straż leśna, policja, straż graniczna, straż łowiecka i straż rybacka zwierają szyki, by w okresie majówki skoncentrować się na utrzymaniu porządku publicznego w lasach i egzekwowaniu przepisów prawa. Funkcjonariusze będą sprawdzali kto i w jaki sposób porusza się po terenach leśnych.

Czy mogę wjechać samochodem do lasu?

Kwestię tę reguluje rozdział piąty Ustawy o lasach. Zgodnie z prawem, pojazdem mechanicznym w lesie wolno nam jeździć wyłącznie po drogach publicznych. Zakaz poruszania się po drogach innych niż publiczne obowiązuje przez cały rok. Na pierwszy rzut oka wszystkie drogi leśne mogą wyglądać identycznie - nawierzchnia jest nieutwardzona, brak jest wyznaczonych pasów ruchu. Zasadniczo, niezależnie od tego, czy na drodze stoi szlaban, czy nie, ruch na drogach leśnych jest zabroniony - nie mogą na nie wjeżdżać żadne pojazdy silnikowe, nie tylko auta, ale też motocykle, motorowery czy skutery. Zakaz obejmuje także pojazdy zaprzęgowe. Są jednak drogi w lesie, które mają status dróg gminnych (publicznych), po których jeździć można. Żeby przekonać się o statusie drogi, trzeba zwracać uwagę na znaki.

Po czym poznać, czy droga jest publiczna, czy leśna?

Tu jest kłopot, bo jak czytamy na stronie Lasów Państwowych,



Nie ma, niestety, jednolitego i czytelnego systemu oznakowania dróg publicznych biegnących przez lasy. Jest to obowiązek zarządcy drogi, który powinien oznakować drogę zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ruchu drogowego oraz ustawy o lasach.

Co gorsza, zgodnie z Ustawą o lasach nie ma obowiązku oznakowania znakami zakazu dróg, po których nie wolno jeździć. Należy więc stosować zasadę, że droga nieoznakowana nie jest dopuszczona do ruchu i wybierać się wyłącznie tam, gdzie wyraźnie pozwalają na to znaki drogowe.



Kto może korzystać z dróg leśnych niepublicznych?

Istnieją jednak wyjątki od zasady, że po drogach leśnych jeździć nie można. Oto, kto może wjechać do lasu.

Inwalidzi: Osoby niepełnosprawne poruszające się pojazdami oznaczonymi identyfikatorem mogą wjeżdżać do lasu drogami leśnymi, nawet jeśli nie są one oznakowane.

Służby: służby ratunkowe, policja, straż graniczna, straż pożarna oraz inne służby w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

Pracownicy leśni: osoby wykonujące prace na terenie lasu, np. leśnicy, myśliwi, pszczelarze, drwale.

Osoby posiadające zezwolenie na wjazd wydane przez leśniczego - w formie ustnej lub pisemnej.

Jaki mandat za wjazd samochodem do lasu?

Zgodnie z przepisami, za poruszanie się pojazdem mechanicznym po lesie poza drogą publiczną grozi mandat do 500 zł. Strażnicy mogą dodatkowo ukarać każdego, kto popełni więcej wykroczeń, np. naruszy roślinność - tu mandat również może sięgnąć 500 zł. Co gorsza za pozostawienie pojazdu w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym art. 161 kodeksu wykroczeń przewiduje karę grzywny, a ta może wynieść 5 tysięcy zł.

Funkcjonariusze nie ukrywają, że na celownik będą brali kierujących motocyklami i quadami, którzy nieodpowiedzialnym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych i hałasują.