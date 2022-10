Niebieska koperta nie tylko dla niepełnosprawnych. Tak mówią przepisy

Spis treści: 01 Kto może parkować na miejscu dla niepełnosprawnych?

02 Jak wygląda prawidłowo oznakowane miejsce dla niepełnosprawnych?

03 Jak uzyskać uprawnienia do parkowania na kopercie?

04 Mandat za parkowanie na miejscu dla inwalidów

Kto może parkować na miejscu dla niepełnosprawnych?

Pierwsza odpowiedź, która przychodzi do głowy, to oczywiście osoby niepełnosprawne. Ale uwaga, ograniczenie sprawności samo w sobie nie wystarczy. Trzeba posiadać dodatkowe, specjalne pozwolenie - charakterystyczną kartę parkingową.

Dla niektórych zaskoczeniem może być fakt, że parkować na tym miejscu mogą nie tylko osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ono także różnego typu organizacjom i placówkom zajmującym się opieką, edukacją lub rehabilitacją podopiecznych z niepełnosprawnością. Dlatego zaparkowanie na kopercie samochodu należącego do pracowników domu pomocy społecznej, hospicjum, czy placówki opiekuńczo-wychowawczej jest zupełnie legalne.

Jak wygląda prawidłowo oznakowane miejsce dla niepełnosprawnych?

Przepisy wymagają, by takie miejsce było oznakowane znakami pionowymi i poziomymi. Nie wystarczy sam znak pionowy D-18 oznaczający miejsce parkingowe, z tabliczką T-29 precyzującą, że jest to miejsce dla osób niepełnosprawnych. Konieczne jest także oznakowanie poziome ze znakiem P-24, czyli namalowanym białą farbą symbolem osoby niepełnosprawnej. Przepisy wymagają też wymalowania linii oznaczających miejsce postoju i dopuszczają znak poziomy P-20, czyli tzw. kopertę. Dodatkowo w przepisach można przeczytać, że stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Uwaga, dopuszczalne jest stosowanie znaków poziomych samodzielnie - bez umieszczania znaku pionowego D-18. Ale stosowanie samych znaków pionowych, bez poziomych – nie.

Jak uzyskać uprawnienia do parkowania na kopercie?

Żeby móc parkować na miejscu dla niepełnosprawnych, trzeba złożyć wniosek do urzędu. Uprawienie wydaje tylko i wyłącznie Przewodniczący Powiatowego, Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Karta parkingowa wydawana jest na taki okres, na jaki dana osoba ma przyznane orzeczenie. Jeśli jednak jest ono bezterminowe, to i tak dokument uprawniający do parkowania na kopertach nie może być przyznany na dłużej niż 5 lat.

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest placówka opiekująca się osobami z niepełnosprawnością, procedura uzyskania karty jest podobna. Także trzeba złożyć do urzędu komplet dokumentów. Na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób wydaje się tylko jedną kartę. Jest ona ważna przez okres 3 lat.

Mandat za parkowanie na miejscu dla inwalidów

Kierowca, który nie ma uprawnień do pozostawiania pojazdu na kopertach, może zostać ukarany mandatem w wysokości 800 zł. Grzywna grozi też za posługiwanie się kartą należącą do kogoś innego. Zaparkować auto może inna osoba niż uprawniona do stawania w miejscach wyznaczonych, ale tylko wtedy, gdy osoba upoważniona jest pasażerem. Każde niezastosowanie się do tych zasad oznacza, że policjant może nałożyć mandat.

