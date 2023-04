Nawet 1500 zł mandatu za jazdę bez karty rowerowej. Kto może zostać ukarany?

Spis treści: 01 Nawet 1500 zł mandatu za jazdę bez karty rowerowej

02 Kto nie potrzebuje karty rowerowej, by jeździć rowerem?

03 Kto może dostać mandat za brak karty rowerowej?

Zrobiło się ciepło, więc na ulicach zaroiło się od rowerzystów. Jednak policjanci przypominają, że jazda rowerem bez uprawnień, a więc karty rowerowej, to wykroczenie, za które policjant może wystawić mandat w wysokości do 1500 zł. Przepisy drogowe ​Za jazdę rowerem po chodniku możesz dostać mandat. Lista kar dla rowerzystów

Nawet 1500 zł mandatu za jazdę bez karty rowerowej

Kodeks wykroczeń przewiduje surowe kary za łamanie przepisów na drogach. Za prowadzenie pojazdu bez uprawnień grozi grzywna do 1500 złotych. Dotyczy to również pojazdów innych niż mechaniczne, czyli na przykład rowerów.

Kto nie potrzebuje karty rowerowej, by jeździć rowerem?

Obowiązujące w Polsce przepisy zakładają, że kartę rowerową muszą posiadać rowerzyści w wieku od 10 do 18 roku życia. Rowerzysta w wieku poniżej 10 lat jest traktowany przez przepisy jak pieszy, a to ma spore konsekwencje - np. wolno mu przejeżdżać po przejściach dla pieszych, a także jeździć po chodniku, za to nie wolno korzystać z drogi dla rowerów.

Ustawodawca założył również, że rowerzysta, z chwilą, gdy staje się pełnoletni, nabywa wszystkie konieczne umiejętności do jazdy rowerem, ze znajomością przepisów włącznie i od tej pory może jeździć na rowerze bez karty rowerowej, ale i bez prawa jazdy.

Kto może dostać mandat za brak karty rowerowej?

Osoby wieku do 16 lat nie mogą być ukarane mandatami. Dlatego w praktyce konsekwencje za jazdę rowerem bez karty rowerowej mogą ponieść tylko nastolatki między 17 a 18 rokiem życia. Młodzi ludzie aktywnie korzystający z roweru powinni zdawać sobie z tego sprawę i zawczasu zadbać o wyrobienie karty rowerowej, by później uniknąć ewentualnych nieprzyjemnych konsekwencji.



