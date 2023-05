Koniec czarnych tablic rejestracyjnych. Rewolucja dotknie niemal milion aut

Blady strach padł na sporą grupę miłośników czarnych tablic rejestracyjnych. Sejm pracuje właśnie nad przepisami zmuszającymi właścicieli do przerejestrowania pojazdu po zakupie. W praktyce oznacza to, że nie będzie już żadnych luk prawnych pozwalających na zachowanie przez nowego właściciela tablicy rejestracyjnej, która nie wypełnia wymogów aktualnego wzoru. No chyba, że zdecydujemy się zapłacić karę...

Zdjęcie W Polsce mamy obecnie ponad 861 tys. "aktywnych" pojazdów jezdzących na czarnych tablicach rejestracyjnych / Arkadiusz Ziolek / East News