Kolejny odcinkowy pomiar prędkości. Weźmie kierowców podstępem

Spis treści: 01 Odcinkowy pomiar prędkości na A2 pod Poznaniem

02 Podstęp jak pod Wrocławiem

03 Ławica i Tarnowo Podgórne ze swoim OPP

04 Ograniczenia prędkości i wysokość mandatów

Niejednokrotnie pisaliśmy już o pojawianiu się nowych odcinkowych pomiarów prędkości na najważniejszych polskich drogach. Te urządzenia coraz lepiej spisują się w karaniu piratów drogowych znacząco przekraczających prędkość, o czym niech poświadczy choćby odcinkowy pomiar prędkości ustawiony na podwrocławskim odcinku autostrady A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Ten 8-kilometrowy odcinek już w pierwszy miesiąc zarejestrował 100 000 wykroczeń.

Odcinkowy pomiar prędkości na A2 pod Poznaniem

Trwają właśnie ostatnie prace przygotowawcze, przed uruchomieniem kolejnego odcinkowego pomiaru prędkości na ważnej trasie - tym razem OPP pojawi się na odcinku autostrady A2 stanowiącym jednocześnie cześć obwodnicy Poznania.

Odcinek będzie miał aż 11 kilometrów długości i będzie znajdował się pomiędzy węzłami Poznań Komorniki, a Poznań Krzesiny, a dodatkowe urządzenia zostaną ustawione przy węźle Poznań Luboń, aby kontrolować również kierowców wjeżdżających tym wjazdem na obwodnicę.

Jest szansa że OPP na A2 zostanie uruchomiony do końca listopada tego roku, ale zanim to nastąpi urządzenia muszą zostać zamontowane na bramownicach i podłączone do infrastruktury - nie tylko systemu CANARD, ale też zasilania, później muszą przejść odpowiednie testy i homologacje, a dopiero po tym wszystkim mogą nadzorować kierowców i wystawiać mandaty.

Podstęp jak pod Wrocławiem

Odcinek na A2 wzorem tego pod Wrocławiem na autostradzie A4, będzie wykorzystywał nieuwagę kierowców. Podobnie jak na A4, tak i na A2 w miejscu ustawienia odcinkowego pomiaru prędkości obowiązuje bowiem ograniczenie prędkości. Na A4 to 110 km/h a na A2 prędkość jest ograniczona do 120 km/h zamiast zwyczajowych na autostradzie 140 km/h.

Na podwrocławskim odcinku, który mimo wszystko nie jest częścią obwodnicy miasta niższe ograniczenie prędkości mogło mocno przyczynić się do tak imponującej liczby wykroczeń, i podobnie może być na A2.

Trzeba jednak pamiętać, że ograniczenie do 120 km/h w tym miejscu jest znacznie lepiej uzasadnione, bowiem ten odcinek stanowi również część obwodnicy miasta - ruch jest tu wzmożony, a na odcinku pomiarowym mieszczą się aż trzy węzły. W tego typu miejscach ograniczenie prędkości ma swoją zasadność. Warto zatem skupić się znakach drogowych, które już niebawem poinformują o wjeździe w strefę odcinkowego pomiaru prędkości.

Zdjęcie Na A2 pod poznaniem niedługo staną takie znaki - kierowcy powinni uważać. / Wojciech Stróżyk / East News

Ławica i Tarnowo Podgórne ze swoim OPP

Odcinkowy pomiar na A2 nie jest jednak jedynym, który już niebawem pojawi się w Poznaniu, a raczej jego okolicach. Drugi odcinkowy pomiar jest powstaje również na odcinku obwodnicy miasta, a konkretnie na odcinku S11 pomiędzy węzłami Ławica i Tarnowo Podgórne. Tam będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 120 km/h - czyli takie jakie tradycyjnie obowiązuje na drogach ekspresowych tego typu.

Ograniczenia prędkości i wysokość mandatów

Jak zwykle w takiej sytuacji warto przypomnieć obowiązujący taryfikator mandatów za prędkość i zaznaczyć, że odcinkowy pomiar prędkości wystawia takie same mandaty jak policja, która zatrzyma nas podczas kontroli. Oto obecny taryfikator mandatów:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

od 31 do 40 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

od 41 do 50 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

od 51 do 60 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

od 61 do 70 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

powyżej 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych