Kierowcy zapominają o zasadzie sygnalizatora S-3. Efektem chaos na drodze

Często zdarza się, że kierowcy zawracają na skrzyżowaniu, na którym umieszczony jest sygnalizator S-3 do skrętu w lewo. Ostatnio jeden z naszych czytelników napisał do nas wiadomość, w której przyznał się do takiego manewru i poskarżył, że został za to ukarany mandatem. "I cóż takiego się stało, że zawróciłem?" – pyta czytelnik, a ja postaram się to mu (i jemu podobnym kierowcom) wyjaśnić.

Zdjęcie Polacy nie przestrzegają przepisów związanych z sygnalizatorem S-3, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji / INTERIA.PL