Akcja rozpoczęła się w czwartek o godzinie 6.00 i potrwa aż do piątkowego poranka. W tym czasie kierowcy mogą się spodziewać zwiększonej liczby patroli na drogach.

Akcja "Prędkość" to wzmożone patrole policji

Kierowcy powinni zwolnić szczególnie w rejonie przejść dla pieszych. Ze względu niejasne i niejednoznaczne przepisy w kwestii pierwszeństwa, to właśnie tam policyjne patrole będzie można spotkać najczęściej.

Podczas akcji policjanci będą dokonywali pomiarów prędkości, zarówno statycznych, z wykorzystaniem ręcznych mierników, jak i tzw. dynamicznych. To oznacza wprowadzenie do akcji nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory.

Przypomnijmy, że te urządzenia mierzą prędkość radiowozu, a nie samochodu widocznego w kadrze, pomiar jest więc rzetelny jeśli policjant zdoła utrzymać stałą odległość między pojazdami. Niestety, nie ma do tego żadnych narzędzi poza własnym okiem.

Policjanci zapowiadają, że będą kontrolować nie tylko prędkość, ale również to, czy kierowcy i pasażerowie samochodów korzystają z pasów bezpieczeństwa oraz czy dzieci podróżują zgodnie z przepisami, a więc w fotelikach.



Ile wynoszą mandaty za przekroczenie prędkości?

Po drastycznej zmianie taryfikatora w 2022 roku kwoty mandatów liczone są w tysiącach złotych:

do 10 km/h: 50 zł (1 punkt karny)

10-15 km/h: 100 zł (2 punkty karne)

16-20 km/h: 200 zł (3 punkty karne)

21-25 km/h: 300 zł (5 punktów karnych)

26-30 km/h: 400 zł (7 punktów karnych)

31-40 km/h - 800 zł i 10 punktów karnych, recydywa: 1600 zł i 10 punktów karnych,

41-50 km/h - 1000 zł i 13 punktów karnych, recydywa: 2000 zł i 13 punktów karnych,

51-60 km/h - 1500 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 3000 zł i 15 punktów karnych,

61-70 km/h - 2000 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 4000 zł i 15 punktów karnych,

71 km/h i więcej - 2500 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 5000 zł i 15 punktów karnych.

Uwaga na zasadę recydywy

Zasadę recydywy również wprowadzono w 2022 roku. Stosowanie jej reguluje art. 38, par. 2 Kodeksu wykroczeń:

Kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone w art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1 art. 92 § 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1 albo art. 97a, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie wymierza się karę grzywny w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia.

Oznacza to, że jeśli dwukrotnie w ciągu dwóch lat popełnimy to samo wykroczenie, za drugim razem otrzymamy mandat w podwójnej wysokości. Nie dotyczy to jednak wszystkich wykroczeń, a tylko tych najpoważniejszych, wyszczególnionych w taryfikatorze. Zaliczają się do nich m.in. wykroczenia wobec pieszych (np. nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu) oraz znaczne (powyżej 30 km/h) przekroczenia prędkości.

Utrata prawa jazdy za nadmierną prędkość

Od dłuższego już czasu funkcjonują przepisy, na mocy których kierowca przekraczający prędkość w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h, nie tylko dostaje mandat i punkty karne, ale również traci prawo jazdy na trzy miesiące.

Prawo jazdy można stracić również za przekroczenie dozwolonej liczby punktów. Limit wynosi 24 punkty (21 dla kierowców, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok). Przyznawane obecnie punkty znów ważne są tylko rok, PiS przed wyborami zrobił ukłon w stronę kierowców i wycofał się z wprowadzonych przez siebie przepisów, mówiących, że punkty karne są ważne dwa lata.

Ponadto przywrócono kursy redukujące punkty karne. Można je odbywać dwa razy w roku, koszt kursu to około 1000 zł. Odbycie kursu pozwala na zmniejszenie konta punktowego o 6.