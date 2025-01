Kary za jazdę bez prawa jazdy

Od 1 stycznia 2022 roku w Polsce obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące jazdy bez uprawnień. Za prowadzenie autem bez posiadania prawa jazdy grozi mandat w wysokości 1500 zł do 30 tys. złotych. Do tego dochodzą kary pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdu. W każdym przypadku jazda bez prawa jazdy jest rozpatrywana przez sąd. To pociąga za sobą dużo poważniejsze konsekwencje w przypadku recydywy.

W innej sytuacji są osoby, które zostały przyłapane na prowadzaniu auta, mimo że nigdy nie miały prawa jazdy. Grozi im za to grzywna, ponieważ jest to traktowane jako wykroczenie. Najdotkliwsze kary czekają kierowców - recydywistów, u których o zabraniu prawa jazdy zdecydował sąd. Złamanie nakazu sądowego w polskim prawie traktowane jest jak przestępstwo.

Za jakie przewinienia można stracić prawo jazdy?

Prawo jazdy może zostać zatrzymane na minimum 3 miesiące w zależności od rodzaju przewinienia. Powodów zajęcia dokumentu jest kilka:

przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym;

prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

spowodowanie wypadku drogowego;

uzyskanie 24 punktów karnych (lub 20 punktów w przypadku młodych kierowców);

Przewożenie zbyt dużej ilości osób w pojeździe.

W zależności od przewinienia okres zatrzymania prawa jazdy może być dłuższy, a w skrajnych przypadkach może dojść do jego całkowitego cofnięcia.

Policja zatrzymała kierowcę z zatrzymanym prawem jazdy. Co teraz?

Zatrzymanie prawa jazdy to czasowe pozbawienie kierowcy uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. Przyłapanie osoby kierującej z zatrzymanym prawem jazdy jest traktowane jako recydywa. O pierwszym czasowym zatrzymaniu uprawnień decyduje często starosta. W przypadku przyłapania kierowcy z zatrzymanym prawem jazdy na kierowaniu autem, policjanci wlepią mandat i sprawa zostanie skierowana do sądu. Sąd może orzec karę grzywny (do 30 000) oraz przedłużyć okres zatrzymania prawa jazdy lub całkowicie cofnąć uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Co grozi za jazdę po zabraniu prawa jazdy?

Jazda po zabraniu prawa jazdy decyzją sądu jest przestępstwem i jako takie podlega Kodeksowi karnemu. Jeśli kierowca prowadzi pojazd pomimo cofnięcia uprawnień, czyli po decyzji administracyjnej o odebraniu prawa jazdy, popełnia przestępstwo z art. 180a Kodeksu karnego. Grozi za to kara grzywny (nawet do 30 000 zł), ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Dodatkowo sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat.