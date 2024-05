Ustawa Prawo o ruchu drogowym precyzuje nie tylko jakie prawa i obowiązki mają kierujący poruszając się po polskich drogach. Określa też w co powinny być wyposażone nasze samochody i jakie wymagania techniczne powinny spełniać, a nawet, jakich przedmiotów nie wolno przewozić oraz instalować w samochodzie.

Obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu

Zacznijmy od tego, co każdy samochód musi posiadać, by legalnie poruszać się po drogach. Lista przedmiotów jest bardzo konkretna, ale krótka: obejmuje zaledwie dwie pozycje - trójkąt ostrzegawczy i gaśnicę. Wbrew temu co mogłoby się wydawać, na liście obowiązkowego wyposażenia samochodu w Polsce nie ma apteczki pierwszej pomocy ani kamizelek odblaskowych. Warto jednak - ze względów bezpieczeństwa - zawsze mieć oba elementy w samochodzie. Mogą się one bowiem przydać w konkretnych sytuacjach.

Czego nie można przewozić w aucie?

Kodeks precyzuje również to, czego nie możemy wozić w samochodach. W tym przypadku jednak lista jest nieco dłuższa. Kierowca może zostać ukarany mandatem, jeśli podczas rutynowej kontroli policjant zauważy w samochodzie przedmiot zagrażający bezpieczeństwu na drodze. W takiej sytuacji może również zatrzymać dowód rejestracyjny.

Oto przedmioty, których nie powinniśmy wozić w samochodzie:

siekiery

maczety

kije bejsbolowe

Dlaczego akurat powyższe? Przepisy ruchu drogowego zakazują przewożenia w samochodzie przedmiotów ostrych lub szpiczastych, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia pasażerów. Nie można ich mieć ani w kabinie pasażerskiej samochodu, ani w bagażniku. Pewnym wyjątkiem może być sytuacja, gdy wspomniane narzędzia przewozimy odpowiednio zabezpieczone. Jeśli jednak w bagażniku luzem będą jeździć maczety, czy siekiery funkcjonariusz ma prawo odpowiednio nas ukarać.

Czego nie można montować w aucie?

Przepisy określają też, czego w samochodzie nie możemy sobie zamontować. Chodzi o elementy oświetlenia oraz wyposażenia, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz modyfikowanie samochodu w sposób, który sprawiłby, że przypomina on pojazd uprzywilejowany, jak np. ambulans czy radiowóz.



Warto także pamiętać, że wewnątrz auta nie można przewozić gotowych do użycia urządzeń przechwytujących lub zakłócających sygnały z policyjnych radarów. Nie ma jednak zakazu przewożenia takich urządzeń, jeśli są wyłączone oraz zapakowane.