Filip Chajzer krytykuje SCT w Warszawie. Boi się o swojego luksusowego klasyka

Strefa Czystego Transportu łaskawa dla seniorów

Wraz z powiększeniem strefy czystego transportu pojawił się nowy wyjątek dla seniorów, czyli osób, które do końca 2023 roku ukończą 70 lat. Obowiązywać ma on tych kierowców, którzy byli właścicielami swoich obecnych pojazdów przed przyjęciem uchwały. Dzięki niemu osoby powyżej 70. roku życia, po spełnieniu określonych warunków, będą zwolnione bezterminowo z zasad obowiązujących w ramach SCT w Warszawie. Z respektowania zasad SCT do 2028 roku zwolnione będą także osoby, które są zameldowane w strefie i płacą w Warszawie podatki.

Filip Chajzer krytykuje decyzje ratusza

Jedną z wielu niezadowolonych ostatnimi decyzjami ratusza osób jest Filip Chajzer, który ubolewa nad faktem, że swoim luksusowym klasykiem nie będzie już mógł jeździć do pracy. Post dziennikarza wywołał w sieci niemałe poruszenie.

NO WAY! Moje własne ukochane miasto stołeczne Warszawa chcę mnie robić delikatnie rzecz ujmując w balona. To mój mercedes S320 z 1995, którym nie bede mógł jeździć już do pracy bo ktoś w stołecznym ratuszu namalował sobie mapkę pisze dziennikarz w swoim najnowszym poście

Internauci wytknęli celebrycie, że mieszka zaledwie kilometr od granicy strefy, a w dodatku w dobrze skomunikowanej okolicy. Nie zmienia to faktu, że dopóki nie przerejestruje swojej "lochy" na żółte tablice (auta zabytkowe), wjazd mercedesem S320 (3,2-litra, 231 KM) do SCT będzie niemożliwy. Warto też dodać, że warunki SCT w Warszawie są dla mieszkańców całkiem łagodne - jeśli porównamy je do SCT Krakowa, bo w Grodzie Kraka strefą czystego transportu zostanie objęte całe miasto. Dziennikarz będzie miał zatem dwa wyjścia: albo zrezygnować z przejażdżek starym Mercedesem albo poczekać do 2028 roku, by zarejestrować go jako auto zabytkowe.