W skrócie Nowoczesne samochody zapewniają znacznie wyższe bezpieczeństwo niż pojazdy starsze, co potwierdziły testy zderzeniowe przeprowadzone przez Dekrę.

Porównanie Golfa II z Golfem VIII wykazało, że nowsze modele lepiej chronią pasażerów podczas wypadku oraz lepiej hamują i prowadzą się na drodze.

Znaczący rozwój technologii oświetlenia oraz systemów bezpieczeństwa przyczynił się do spadku liczby wypadków i ofiar na polskich drogach.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W 1997 roku na drogach naszego kraju doszło do 66,5 tys. wypadków, w których zginęło ponad 7300 osób, a ponad 83 tys. odniosło obrażenia. Był to najczarniejszy rok w całej historii Polski.

Dla porównania - w zeszłym roku doszło w Polsce do 21 519 wypadków, w których zginęło 1896 osób, a niespełna 25 tys. zostało rannych. Mamy więc do czynienia z 3,5-krotnym spadkiem liczby zabitych i 4-krotnym spadkiem liczby wypadków, mimo gwałtownego rozwoju parku samochodowego.

Taki spadek osiągnięto głównie dzięki rozwojowi sieci dróg szybkiego ruchu. Jednak nie bez znaczenia były rozwój samochodów, które dziś są znacznie bardziej bezpieczne. Lepiej skręcają, lepiej hamują, ale przede wszystkim zapewniają znacznie lepszą ochroną podczas wypadku.

Test zderzeniowy Volkswagena Golfa II obnażył smutną prawdę

Specjaliści z niemieckiej Dekry przeprowadzili test zderzeniowy Volkswagena Golfa II, czyli samochodu produkowanego w latach 1983 - 1992 roku, a następnie porównali go z testem Golfa VIII, czyli modelu produkowanego od 2019 roku.

W teście wykorzystany procedurą stosowaną przez Euro NCAP od 2020 roku. Poruszający się z prędkością 64 km/h samochód uderza czołowo, z tzw. 40-procentowym offsetem (czyli przesunięciem w prawo), w odkształcalną barierę. Taki test symuluje zderzenie czołowe dwóch samochodów poruszających się z prędkościami około 50-55 km/h. Co się okazało?

W Golfie II pasażerowie mieliby niewielkie szanse na przeżycie zderzenia czołowego z powodu zapadnięcia się kabiny pasażerskiej, głębokiego wbicia się podzespołów pojazdu w kabinę, dużego przeciążenia i uderzenia przez kierowcę w kierownicę

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Golfie VIII. Z tego samochodu pasażerowie wyszliby z niewielkimi obrażeniami.

- Cały przedział pasażerski pozostał nienaruszony, a pasażerowie byli bardzo dobrze chronieni przez przednie i boczne poduszki powietrzne w połączeniu z pasami bezpieczeństwa, napinaczami pasów i ogranicznikami siły naciągu pasów - mówi Egelhaaf.

Nowe samochody lepiej skręcają i lepiej hamują

Eksperci Dekry przeprowadzili również porównanie właściwości jezdnych obu Golfów. W testach torowych wziął udział Golf II z 1989 roku oraz Golf VIII z 2024 roku. Okazało się, że droga hamowania, niezależnie od warunków (rodzaj nawierzchni, pogoda) nowszego samochodu była o ok. 30 proc. krótsza niż samochodu starego.

Co ciekawe, wyraźnie mniejsze różnice były podczas tzw. testu łosia. Manewr ten polega na ominięciu przeszkody znajdującej się na pasie ruchu, kierowca gwałtownie skręca przed "łosiem" w lewo, a potem równie dynamicznie wraca na swój pas ruchu. Badanie przeprowadzono na torze, z samochody prowadził profesjonalny kierowca.

Okazało się, że Golf II jest w stanie ominąć przeszkodę i wrócić na swój pas ruchu przy maksymalnej prędkości 65 km/h, a Golf VIII - przy 75 km/h.

Powyżej tej prędkości oba samochody wpadały już w poślizg i nie były w stanie wrócić na swój pas ruchu.

Pasażerowie Golfa II mieli niewielkie szanse na przeżycie / Fot: Dekra materiały prasowe

W tym teście najwięcej zależy od opon, ale nie bez znaczenia jest zawieszenie samochodu i obecność systemu stabilizacji jazdy. W Golfie II podczas gwałtownych manewrów dochodziło do oderwania tylnego wewnętrznego koła od nawierzchni, bowiem nadwozie bardzo się przechylało. Golf VIII ze znacznie większym spokojem przyjmował gwałtowne manewry kierownicą, co może mieć znaczenie dla mniej wprawnych kierowców.

Test pokazał jednak, że nawet elektroniczne systemy asystujące kierowcy mają swoje ograniczenia, a praw fizyki łamać się nie da.

Volkswagen Golf VIII po teście Euro NCAP materiały prasowe

Światła też robią różnicę

Specjaliści z Dekry zwrócili uwagę również na rozwój samochodowego oświetlenia. Golf II był wyposażony w żarówki halogenowe, na swoje czasy nowoczesne. Jednak jakość generowanego przez nie oświetlenia jest nieporównywalnie gorsza od oświetlenia LED-owego Golfa VIII, które zapewnia znacznie bardziej jasny i równomierny strumień światła.

Nie bez znaczenia jest również jego barwa. Światło LED jest zbliżone do światła dziennego, przez co mniej męczą się oczy.

Zwrócono również uwagę na znaczny rozwój oświetlenia tylnego. Tam również Golf VIII ma diody LED, które są jaśniejsze i widoczne z większej odległości. Dodatkowo w Golfie II brak trzeciego tylnego światła stopu, które dzisiaj jest już w wielu krajach obowiązkowe i przez producentów jest traktowane jak standardowe wyposażenie.

Podwyżki cen badań technicznych samochodów. Ile zapłacimy? Polsat News Polsat News