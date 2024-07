Spis treści: 01 Jazda na suwak. Co mówią przepisy

02 Nie wszyscy rozumieją przepisy dotyczące jazdy na suwak

03 Jazda na suwak - mandat?

Przepisy dotyczące jazdy na suwak obowiązują od 6 grudnia 2019 roku, a więc już cztery i pół roku. To wystarczająco dużo czasu, by je przyswoić, mimo wszystko warto przypomnieć ich brzmienie.

Jazda na suwak. Co mówią przepisy

Konkretny zapis znajdziemy w ustawie Prawo o ruchu drogowym w artykule 22. Brzmi on dokładnie tak:

Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy. Artykuł 22 Prawa o Ruchu Drogowym

W sytuacji, gdy jedziemy drogą z więcej niż dwoma pasami ruchu ustawa mówi, że "kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony". Ważne jest, aby kierowca, który zamierza zmienić pas ruchu zawczasu zasygnalizował ten manewr kierunkowskazem.

W miejscach, w których często dochodzi do znacznego zwolnienia ruchu może występować znak D-56, który informuje o tej zasadzie. Kierujący, który zmienia pas ruchu nie może wymuszać tego manewru i ma obowiązek dojechać do końca pasa ruchu, który zanika. Kierujący, którzy poruszają się pasem kontynuowanym muszą z kolei umożliwić prowadzącemu sygnalizującemu chęć zmiany pasa ten manewr, ale wg przepisów powinni wpuścić przed siebie tylko jeden pojazd (poza sytuacją, gdy na jezdni jest więcej niż dwa pasy ruchu, wtedy trzeba wpuścić najpierw jeden pojazd z lewej i jeden z drugiej strony). Kierowcy chcący jechać na suwak powinni też pamiętać, że pas do skrętu nie jest pasem zanikającym (a więc zasada jazdy na suwak na nim nie obowiązuje), do tego jadący pasem rozbiegowym/zanikającym nie mają pierwszeństwa.

Nie wszyscy rozumieją przepisy dotyczące jazdy na suwak

Wciąż trafiają się kierowcy, którzy nie rozumieją zasady tych przepisów, stosują je źle, ale są za to głęboko przekonani o własnej racji. Taką sytuację możemy obejrzeć na poniższym filmiku.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów nie ma wątpliwości, że w tym sporze rację miał autor nagrania. Błąd popełniła zarówno kierująca czerwonym Volkswagenem, jak i kierowca Kii.

Jazda na suwak - mandat?

Mandat za niespełnienie obowiązku jazdy na suwak wynosi 500 zł. Najważniejsze jest jednak, że prawidłowe stosowanie się do tej zasady faktycznie sprawia, że ruch jest płynniejsze, a zator - krótszy.

Warto przy tym przypomnieć, że za blokowanie pasa, co niestety zdarza się przy okazji zwężeń, kierowca może również otrzymać mandat w wysokości 500 zł, a do tego dwa punkty.