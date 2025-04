Takie manewry są często spotykany, zwłaszcza, gdy budowa progu nie pozwala na wjechanie na niego w ten sposób, by tylne koła znalazły się na progu zanim zjedzie z niego przód auta. Część progów, ze względu na swoją "agresywną" budowę, może powodować znaczny dyskomfort w czasie ich pokonywania, szczególnie w autach z obniżonym zawieszeniem czy sportowych

Omijanie progów zwalniających - co na to prawo?

Jednakże, czy jest to legalne? Przepisy drogowe w Polsce nie precyzują, czy przejeżdżanie między progami zwalniającymi jest dozwolone. Przejazd między progami może być uznany za działanie sprzeczne z ich intencją, co może prowadzić do uznania takiego manewru za niewłaściwy.