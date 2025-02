Czy cofanie na drodze jednokierunkowej jest dozwolone? Jedna kluczowa zasada

Oznacza to, że możemy cofać na jezdni jednokierunkowej, jeśli chcemy np. zaparkować auto albo po prostu pojechaliśmy za daleko, przeoczyliśmy wjazd do posesji.

Pamiętajcie, że manewr cofania może być zaskakujący dla innych uczestników ruchu, a kierowca ma znacznie gorsze pole obserwacji niż podczas jazdy do przodu.

Jeżeli przejechałeś wyjazd z autostrady, to nie zatrzymuj się, nie kombinuj, nie próbuj cofać. Trudno, musisz jechać do kolejnego wyjazdu z autostrady. Zakaz cofania obowiązuje również na drogach ekspresowych.

Potem zjeżdża na przejazd awaryjny, bo zapewne chciała zawrócić… Decyduje się jednak na wycofanie i przejeżdża powoli tyłem w poprzek drogi ekspresowej! Nadjeżdżający kierowca próbuje ratować się i ominąć ją z prawej strony, ale kobieta konsekwentnie cofa i doprowadza do zderzenia. Na szczęście nie zrobił się z tego karambol.

Kiedy oglądam takie zachowania nieodparcie nasuwa się wniosek, że wszyscy kandydaci na kierowców powinni przechodzić badania psychotechniczne określające ich predyspozycje do kierowania pojazdem. Widać przecież wyraźnie, że nie każdy powinien mieć prawo jazdy. Ta kierująca zapewne w ogóle nie ma świadomości, jakie stwarza zagrożenie.

W Polsce sprawca takiego wybryku najczęściej zostaje po prostu ukarany mandatem. To jednak niczego nie załatwia. Ta osoba będzie jeździć nadal, a przecież stworzyła ewidentne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Nie tylko dla siebie, ale przed wszystkim dla innych! Tylko przypadek sprawił, że nikt tu nie zginął ani nie doznał ciężkich obrażeń.

Policjanci powinni mieć nie prawo, ale obowiązek zatrzymania prawa jazdy takiej osobie i skierowania jej na sprawdzenie kwalifikacji niezbędnych do kierowania pojazdem. W przeciwnym razie ktoś taki za chwilę stworzy kolejne zagrożenie, bo nawet nie rozumie tego co czyni. Powinni to natomiast rozumieć decydenci, którzy tworzą prawo.