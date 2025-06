Jaki jest mandat za pozostawienie dziecka lub zwierzęta w aucie?

Najbardziej oczywistą i jednocześnie najpoważniejszą sytuacją jest pozostawienie dziecka lub zwierzęcia w zamkniętym pojeździe. W okresie letnich upałów kabina samochodu szybko się nagrzewa i pozostawienie osoby lub zwierzęcia wewnątrz grozi śmiercią. Temperatura wewnątrz pojazdu może wzrosnąć nawet do kilkudziesięciu stopni Celsjusza w zaledwie piętnaście minut. Wbrew powszechnemu przekonaniu, uchylenie okien niewiele zmienia.

Mandat w wysokości 500 złotych to dopiero początek konsekwencji. Pozostawienie dziecka w samochodzie może być kwalifikowane jako narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, co zgodnie z Kodeksem Karnym zagrożone jest karą pozbawienia wolności do trzech lat. Jeśli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad dzieckiem, kara może wzrosnąć do pięciu lat więzienia. Podobnie surowe konsekwencje czekają osoby pozostawiające w pojeździe zwierzęta - ustawa o ochronie zwierząt przewiduje karę pozbawienia wolności do trzech lat.

Mandat w trakcie kontroli policji

W trakcie kontroli policji wielu kierowców nieświadomie łamie przepisy, wychodząc z pojazdu bez wyraźnego polecenia funkcjonariusza. Za takie postępowanie grozi mandat w wysokości 500 złotych. Prawo jasno określa, że po zatrzymaniu do kontroli kierowca powinien pozostać w samochodzie, oczekując na instrukcje policjanta. Podobnie rzecz ma się ze zdejmowaniem rąk z kierownicy - można to uczynić dopiero na wyraźne polecenie, na przykład w celu wyłączenia silnika czy sięgnięcia po dokumenty.

Mandat za pracujący silnik na postoju

Kierowcy popełniają także wykroczenie związane z pozostawieniem pojazdu z włączonym silnikiem. Przepisy tego zabraniają, chyba, że postój trwa nie dłużej niż jedną minutę. Mandat za takie zachowanie to 100 złotych. Jeśli policjant stwierdzi, że włączony silnik prowadzi do nadmiernej emisji spalin, kara wzrasta do 300 złotych. W praktyce jednak takie mandaty nakładane są rzadko.

Parkowanie na kopercie i na trawniku

Parkowanie pojazdu w niedozwolonych miejscach również może skutkować niemałymi karami. Szczególnie, jeśli zostawiamy auto na trawnikach i terenach zielonych. Kodeks wykroczeń traktuje wjazd pojazdem na trawnik jako formę niszczenia roślinności na terenach publicznych. Za takie zachowanie grozi grzywna do tysiąca złotych, choć w praktyce strażnicy miejscy najczęściej nakładają mandaty od 20 do 500 złotych, w zależności od skali wykroczenia.

Osobną kategorią problemów są nieprawidłowości związane z kartami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Karta upoważnia do parkowania na wyznaczonych miejscach wyłącznie podczas przewożenia osoby niepełnosprawnej. Nieuprawnione posługiwanie się taką kartą, gdy osoba niepełnosprawna nie przebywa w pojeździe, skutkuje mandatem w wysokości 1,2 tys. złotych. W przypadku skierowania sprawy do sądu kara może wzrosnąć nawet do 2 tys. złotych.

