Absurd w przepisach. Każdy kierowca może tak stracić prawo jazdy

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie absurdu dotyczącego praw jazdy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierowcy którzy od lat posiadają uprawnienia do prowadzenia mogą je stracić i to nie ze swojej winy. Przekonało się o tym niemal 200 kierowców - często z kilkuletnim stażem - którzy musieli powtórzyć egzamin na prawo jazdy przez błędy w dokumentacji ośrodka szkolenia kierowców. Rzecznik zwrócił się właśnie do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstrukcyjności obowiązującego prawa.

Zdjęcie Przez lukę w przepisach każdy kierowca w Polsce może dziś stracić prawo jazdy z nie swojej winy / Arkadiusz Ziołek/EAST NEWS / East News