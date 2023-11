Abonament za radio w aucie. Jaka stawka na 2024 rok? Znów będzie drożej

Spis treści: 01 Kto musi płacić abonament RTV za radio w samochodzie?

02 Firmy muszą płacić za każdy odbiornik osobno

03 Ile będzie kosztował abonament RTV w 2024 roku?

04 Ile wyniesie kara za nieopłacenie abonamentu RTV?

05 Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Abonament RTV, czyli podatek od każdego radioodbiornika lub telewizora istnieje już od kilkunastu lat. Niewielu kierowców wie, że powinno też płacić podatek za radio w samochodzie, nawet jeśli jest ono zainstalowane fabrycznie. Z każdym kolejnym rokiem stawka podatku wzrasta, podobnie jak kara za jego niepłacenie. W jakiej sytuacji musimy zapłacić abonament RTV, ile zapłacimy w 2024 i jakie kary będą naliczane tym, którzy nie zapłacą?

Kto musi płacić abonament RTV za radio w samochodzie?

Abonament RTV dotyczy każdego posiadacza telewizora lub radioodbiornika pozwalającego na natychmiastowy odbiór sygnału. Obowiązek płacenia dotyczy nas więc nie tylko wtedy, gdy mamy telewizor lub radio w domu, ale również wtedy, gdy mamy radio w samochodzie. Abonament należy płacić do 25 dnia każdego miesiąca i płaci się go za rodzaj odbiornika a nie za jego ilość - jeśli mamy w domu dwa telewizory i trzy radia, płacimy abonament za radio i telewizor, jeśli nie posiadamy telewizora a jedynie radio, musimy zapłacić abonament za radio, bez względu na to ile radioodbiorników mamy w domu czy też w samochodach.

To oznacza, że jeśli płacimy już abonament za radio, które posiadamy w domu, nie musimy już płacić dodatkowo za radio w samochodzie. Są jednak wyjątki od tej reguły, a dotyczą przedsiębiorców posiadających samochody flotowe.

Firmy muszą płacić za każdy odbiornik osobno

Przedsiębiorcy i firmy, które posiadają flotę samochodów muszą płacić abonament za każdy odbiornik osobno. Jeśli więc w firmie jest kilka telewizorów muszą płacić wielokrotność abonamentu (zależnie od liczby). Podobnie sprawa ma się w przypadku samochodów flotowych, wyposażonych w radioodbiorniki - firma musi uiścić abonament za każdy radioodbiornik w samochodach należących do floty.

Ile będzie kosztował abonament RTV w 2024 roku?

Według stanu na dziś, miesięczny abonament za radio w samochodzie wynosi 7,50 zł. Od stycznia 2024 roku ta kwota ulegnie zmianie - wzrośnie do 8,70 zł za miesiąc, jednak jeśli zdecydujemy się na opłacenie całego roku z góry, możemy liczyć na 10% zniżki, co oznacza że zapłacimy 7,83 zł za miesiąc. Rocznie będzie to więc niespełna 94,40 zł, ale tylko wtedy, gdy abonament za cały rok zapłacimy do 25 stycznia 2024. W innym wypadku kwota będzie wynosić 104,40 zł.

Jeśli mamy zapłacić abonament RTV za radio i telewizor, kwota miesięczna wynosi 27,30 zł.

Ile wyniesie kara za nieopłacenie abonamentu RTV?

Jeśli nie zapłacimy za abonament możemy dostać karę, która wynosi 30-krotność bazowej opłaty, czyli 261 zł (plus zaległa opłata). Kara za brak opłaty abonamentowej za telewizor i radio w 2024 roku wyniesie aż 819 zł. Do tej kwoty również będzie trzeba doliczyć zaległą opłatę. Kontrole mogą przeprowadzać pracownicy Poczty Polskiej desygnowani do kontroli abonamentu RTV.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Są również osoby, które są całkowicie zwolnione z abonamentu RTV. Do grupy osób zwolnionych z podatku od telewizorów i radioodbiorników należą:

Osoby posiadające I grupę inwalidzką

Weterani będący inwalidami wojennymi i wojskowymi

Emeryci po 60 roku życia, których wysokość emerytury nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia

Osoby po 75. roku życia