49 km/h hulajnogą elektryczną? Nie można, ale wolno. Dziura w przepisach

W połowie sierpnia doszło do nietypowej sytuacji. Policjanci z Elbląga zatrzymali do kontroli mężczyznę, który jechał na elektrycznej hulajnodze z prędkością 49 km/h. Zgodnie z prawem takim pojazdem poruszać się można - maksymalnie - 20 km/h. Za swój wyczyn - zgodnie z taryfikatorem mandatów - mężczyzna ukarany został mandatem w wysokości 400 zł.



Nie trzeba chyba tłumaczyć, że blisko 49 km/h hulajnogą to skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie. Przypominamy, że w czasie testów NCAP do 50 km/h rozpędzany jest wózek uderzający w samochód, by określić odporność pojazdu na zderzenia boczne.

Wielu internautów zbulwersowała nie tylko skrajna głupota zatrzymanego mężczyzny, ale też - zaskakująco pobłażliwa, przynajmniej na pierwszy rzut oka - reakcja policjantów. Część komentatorów zauważyła, że urządzenie rozpędzone do tak absurdalnej prędkości nie wypełnia definicji hulajnogi elektrycznej, która zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może rozpędzić się do więcej niż 20 km/h.



Przykładowo - prędkością ograniczoną konstrukcyjnie do 45 km/h posiadają przecież popularne "motorowery", czyli pojazdy, które wymagają nie tylko posiadania prawa jazy kategorii AM, ale muszą też być zarejestrowane i posiadać obowiązkową polisę ubezpieczenia OC.



W przypadku hulajnóg elektrycznych ocena, z jakim pojazdem mamy w istocie do czynienia, nie jest wcale prosta. Obowiązujące przepisy maja bowiem pewną lukę.

Zdjęcie Hulajnogą elektryczna nie może jeździć szybciej niż 20 km/h. No chyba, że kupiłeś ją przed 1 stycznia 2022 roku... / Stanisław Bielski/Reporter / Agencja SE/East News

Podstawową definicję hulajnogi elektrycznej znajdziemy w ustawie Prawo o ruchu drogowym



"hulajnoga elektryczna - pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe" czytamy w art. 2 pkt 47b.

Ta sama ustawa określa zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi oraz urządzeniami transportu osobistego po drogach publicznych. 30 marca 2021 roku art. 20 ust. 6 tej ustawy wprowadził dopuszczalną prędkość tego rodzaju pojazdów wynoszącą 20 km/h.

Wymagania o charakterze technicznym dla hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego zostały ujęte w rozporządzeniu z 6 października 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z § 55d ww. rozporządzenia w przypadku hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego konstrukcja musi ograniczać rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewniać możliwość skutecznego hamowania.

Można więc przyjąć, że hulajnoga elektryczna poruszająca się z prędkością powyżej 20 km/h rzeczywiście nie wypełnia definicji takiego urządzenia. Niestety jest pewien haczyk.

Zdjęcie Zgodnie z polskimi przepisami hulajnogą elektryczną jechać można z prędkością maksymalną do 20 km/h / Policja

Jak tłumaczy w korespondencji z Interią Szymon Huptyś - rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury - powyższe warunki ujęte w ww. ustawie i rozporządzeniu mają obligatoryjne zastosowanie do hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego wprowadzanych do obrotu po 31 grudnia 2021 roku.



"Pojazdy wprowadzone do obrotu przed 1 stycznia 2022 r. mogą nie spełniać tych wymagań, a tym samym mogą być dalej użytkowane, bez konieczności dostosowania do nowych wymagań" - wyjaśnia Huptyś.

Rzecznik dodaje też, że Ministerstwo Infrastruktury nie planuje zmian w zakresie warunków technicznych dla hulajnóg elektrycznych.

Podsumowując, chociaż ustawodawca wymaga od hulajnóg elektrycznych konstrukcji ograniczającej prędkość do maksymalnie 20 km/h, dotyczy to wyłącznie urządzeń wprowadzonych na polski rynek od 1 stycznia bieżącego roku.



W razie kontroli prędkości policjant nie może jednak wymagać od użytkownika faktury czy paragonu z datą zakupu. Same hulajnogi elektryczne nie są też poddane obowiązkowi rejestracji, więc ustalenie daty wprowadzenia urządzenia na polski rynek jest praktycznie niemożliwe. W takim kontekście "pobłażliwa" - na pierwszy rzut oka - reakcja policjantów z Elbląga, wydaje się usprawiedliwiona.

Pamiętajmy, ze zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, do przeprowadzenia badania technicznego jest obowiązany właściciel:



pojazdu samochodowego,



ciągnika rolniczego,



pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej,



motoroweru,



przyczepy.



W przepisach dotyczących badań technicznych, pozostających we właściwości Ministerstwa Infrastruktury, nie ma określonej procedury dotyczącej skierowania urządzenia na badania techniczne celem określenia z jakim pojazdem (jakiej kategorii) mamy do czynienia - tłumaczy Huptyś.

Przypominamy: zgodnie z obowiązującymi przepisami - od 20 maja 2022 roku - kierujący hulajnogą elektryczną może korzystać głównie z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów - z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci w wieku do 10 lat mogą jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.



Hulajnogą elektryczną - w wyjątkowych przypadkach - można poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.



