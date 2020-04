Weszły w życie przepisy wydłużające ważność praw jazdy

​Przepisy wydłużające ważność m.in prawa jazdy czy pozwolenia na kierowanie tramwajem weszły w życie 18 kwietnia. Przedłużenie ważności będzie obowiązywało w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury we wtorkowym komunikacie.

Zdjęcie Terminowe prawa jazdy nie tracą ważności /Arkadiusz Ziółek /East News

Nowelizacja przepisów została przygotowana przez resort infrastruktury jako rozwiązanie do pakietu uzupełniającego tarczę antykryzysową.

Poza prawem jazdy wydłużony termin ważności będą miały też m.in. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym pieniądze, świadectwa kierowcy, legitymacje instruktora nauki jazdy, legitymacje egzaminatora i świadectwa instruktora techniki jazdy.



"Oznacza to, że wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia, których termin upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pozostaną ważne i będą ważne także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii" - wyjaśnia w komunikacie resort.



Dodano, że po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w ciągu 60 dni trzeba będzie wszystkie zaległe badania i szkolenia wykonać lub odnowić, a terminy ważności dokumentów przedłużyć.



Ministerstwo Infrastruktury zaznacza, ze dodatkowo, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zostały wprowadzone ułatwienia w badaniach okresowych dla kierowców zawodowych.



"Oznacza to, że kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie są zobowiązani do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy" - informuje resort.