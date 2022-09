Spis treści: 01 Protest egzaminatorów WORD. Odwołane egzaminy na prawo jazdy

Protest egzaminatorów WORD. Odwołane egzaminy na prawo jazdy

Ponownie ma być protest pełzający, czyli każdego dnia egzaminy będą odwoływane w innych ośrodkach. W poniedziałek dużą część egzaminów na prawo jazdy odwołano m.in. w WORD-ach w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

WORD w Zielonej Górze poinformował, że w poniedziałek będą odbywały się w nim egzaminy teoretyczne, a praktyczne jedynie na kat. D. Pozostałe egzaminy praktyczne, zarówno w Zielonej Górze, jak i w Tomaszowie/Żaganiu, nie odbędą się.

Dodano, że WORD przeprasza za utrudnienia oraz zapewnia, że wszystkie opłaty za odwołane egzaminy nie przepadają, a zapisane na ten dzień osoby proszone są o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Opłaty za odwołane egzaminy praktyczne na prawo jazdy nie przepadają, ale konieczny będzie nowy termin

Jak przekazał dyr. WORD w Zielonej Górze Edward Jakubowski, z 17 egzaminatorów pracujących w Ośrodku do pracy przyszło w poniedziałek tylko dwóch. Pozostali przekazali, że udają się do lekarzy i będą na zwolnieniach lekarskich.

Tym samym trudno określić, jak długo egzaminy będą zawieszone z powodu ich nieobecności, gdyż WORD nie ma jeszcze informacji o terminach tychże zwolnień - dodał dyr. Jakubowski.

WORD w Gorzowie Wlkp. również zamieścił na swojej stronie internetowej informację o ograniczeniu zakresu egzaminowania. W jego przypadku w poniedziałek (12 września) będą realizowane egzaminy teoretyczne na wszystkie kategorie oraz praktyczne na kat. C i C+E.

Jak przekazano w komunikacie, nie będzie natomiast egzaminów praktycznych na kat. B, B+E oraz T. "Wniesiona opłata pozostaje do wykorzystania przy ustalenia nowego terminu egzaminu" - dodano.

Egzaminy w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego (PORD) w poniedziałek odbywają się zgodnie z harmonogramem. Dyrektor PORD Roman Nowak przekazał, że w poniedziałek żaden z egzaminatorów nie zgłosił nieobecności w pracy z powodu choroby.

"Na tę chwilę pracownicy są zdrowi. Czy zachorują? Tego nie wiem" - zaznaczył dyrektor.

Osoby, które mają wyznaczone egzaminy w najbliższym czasie powinny sprawdzać stronę internetową PORD. Ośrodek na bieżące będzie informował o ewentualnych odwołanych egzaminach. Tak było w lipcu br., kiedy egzaminatorzy z Pomorza przystąpili do protestu i przedstawili zwolnienia lekarskie lub poszli na urlopy.

Egzaminy odbywają się również w fili PORD w Chojnicach oraz w WORD w Słupsku.

Z kolei WORD w Bydgoszczy poinformował, że wszystkie egzaminy zaplanowane na poniedziałek 12 września do godz. 14.30 nie odbędą się w wyznaczonych terminach.

Osoby, które miały dziś stanąć do egzaminu, proszone są o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. WORD zapewnia, że możliwe będzie wyznaczenie nowego, dogodnego terminu.

Jak przekazał dyr. WORD w Bydgoszczy Andrzej Gross, w poniedziałek do pracy przyjdzie tylko egzaminator, który ma zaplanowane egzaminy od godz. 15.00. "Dlatego też to odwołanie dzisiejszych egzaminów nie jest stuprocentowe. U nas pracuje 23 egzaminatorów i praktycznie wszyscy uczestniczą w proteście. Spływają do nas zwolnienia lekarskie" - poinformował dyrektor.

Na ich podstawie dyrektor spodziewa się problemów z egzaminami także w kolejnych dniach.

"Większość zwolnień jest do piątku, więc taka sytuacja będzie się raczej utrzymywała do 16 września. Prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej. Dzwonimy także do osób, które mają umówione egzaminy, żeby poinformować ich o zaistniałej sytuacji" - dodał dyrektor Gross.

W WORD Toruń egzaminy odbywają się w poniedziałek normalnym trybem.

Bez zakłóceń odbywają się egzaminy w warszawskich ośrodkach egzaminacyjnych - powiedział w poniedziałek Rafał Grodzicki z Wydziału Realizacji Egzaminów Państwowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie.

W poniedziałek żaden z egzaminatorów nie zgłosił nieobecności w pracy z powodu choroby.

Egzaminatorzy walczą o podwyżki i są zdeterminowani

Egzaminatorzy mówią, że są zdeterminowani oraz że czują się zignorowani po ostatnich rozmowach z wiceministrem infrastruktury.

"To jest kolejna próba testowania naszej determinacji, ale egzaminatorzy już nie raz pokazali, że potrafią uderzyć pięścią w stół. Propozycja, która tutaj padła, to tak naprawdę są okruchy z pańskiego stołu po 14 latach. Nigdy na to się nie zgodzimy" - mówił radiu RMF Wojciech Dusza, jeden z przedstawicieli egzaminatorów po zerwanych rozmowach w Ministerstwie Infrastruktury.

Egzaminatorzy odrzucili propozycję 20-procentowej podwyżki, bo ich zdaniem resort nie przedstawił źródeł finansowania i wciąż podwyżki uzależnia od sytuacji finansowej WORD-ów. Nie zgodzili się także, by ich wynagrodzenie wciąż było dzielone na pensję zasadniczą i dodatek zadaniowy.

Teraz chcą rozmawiać wyłącznie z ministrem Andrzejem Adamczykiem.



