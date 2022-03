17 marca po raz kolejny debatował Zespół do spraw Infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Regionalnego. Posiedzenie, w którym udział wzięli m.in: Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego; mec. Rafał Cieślik ze Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (ZWRT), Mariusz Pauba z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz przedstawiciele wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, niemal w całości poświęcone było pogarszającej się sytuacji finansowej WORDów.



WORDy na skraju bankructwa

Zdaniem ZWRP głównym powodem pogorszenia sytuacji ośrodków ruchu drogowego jest utrzymanie od roku 2013 niezmienionych opłat za przeprowadzenie egzaminów. Na sytuację finansową ośrodków egzaminowania wpływają rosnące koszty utrzymania tych jednostek, w tym przede wszystkim podwyżki cen towarów, paliw, energii elektrycznej i gazu.



Dochodzi do tego także utrzymujący się niż demograficzny w grupie wiekowej osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz związany z nim spadek liczby osób egzaminowanych - wskazują przedstawiciele ZWRP.

Reklama

Sytuację ośrodków ruchu drogowego podatkowo pogorszył jeszcze wybuch pandemii. WORDy zmuszone są bowiem do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zatrudnionym pracownikom i klientom ośrodków.



Egzaminator czyli starzec na placu?

Na posiedzeniu Zespołu kolejny raz zwracano też uwagę na trudną sytuację ekonomiczną środowiska egzaminatorów. Wysokość ich wynagrodzenia uregulowana została w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 (!) roku. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że zakres wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej ustalono według wskaźników obowiązujących piętnaście lat temu i pomimo istotnych zmian zachodzących w gospodarce nie zmieniono go do chwili obecnej. W efekcie egzaminator w ośrodku ruchu drogowego staje się powoli wymierającym zawodem.



"Niepokojące jest, że obecnie średni wiek egzaminatora przekracza 50 lat, co potwierdza brak zainteresowania tym zawodem wśród ludzi młodych" - zwracają uwagę przedstawiciele ZWRP.

Ile zarabia egzaminator w WORD?

Zarobki egzaminatorów wahają się od około 4 do 8 tys. zł. miesięcznie w zależności od zakresu obowiązków i posiadanych uprawnień (kategorie praw jazdy). Podnoszenia swoich kwalifikacji wymaga jednak od egzaminatorów nieustannych inwestycji w zdobywanie niezbędnej wiedzy.



Oprócz podwyżek środowisko domaga się też od Ministerstwa Infrastruktury zmiany przepisów dotyczących czasu pracy. Jeden z często podnoszonych postulatów to zmniejszenie maksymalnej dobowej liczby egzaminów z 9 do 8, co miałoby zaowocować zwiększeniem komfortu pracy. Niestety efektem takiej zmiany mogłoby być zwiększenie kolejek oczekujących na przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy.



Pomagajmy Ukrainie - Ty też możesz pomóc

***