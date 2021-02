Prawko "B" od 17. roku życia? Co o tym myślisz?

Złe wiadomości dla osób, którym marzy się prawo jazdy kategorii B przed ukończeniem 18. roku życia. Ministerstwo Infrastruktury jasno zadeklarowało, że nie planuje zmian w obowiązujących przepisach, wg których o taki dokument ubiegać się można dopiero po uzyskaniu pełnoletności.

Zdjęcie Jeszcze 20 lat temu w Polsce można było zrobić prawo jazdy kat. B w wieku 17 lat /INTERIA.PL

29 grudnia ubiegłego roku do Ministerstwa Infrastruktury wpłynęła interpelacja autorstwa Andrzeja Kosztowniaka dotycząca ewentualnych zmian w prawie o ruchu drogowym. Poseł PiS dopytywał o możliwość powrotu do - obowiązujących kilkanaście lat temu w Polsce - przepisów dotyczących ubiegania się o prawo jazdy po ukończeniu 17. roku życia. Obecnie o prawo jazdy kategorii B ubiegać się można po uzyskaniu pełnoletności.



Poseł Kosztowniak wskazuje m.in., że "system ten (prawo jazdy od 17. roku życia - przyp. red.)jest coraz popularniejszy i powszechniejszy w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych. W większości tych krajów, m.in. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii czy w Holandii, osoby, które w wieku 17 lat zdadzą egzamin na prawo jazdy, muszą liczyć się z pewnymi ograniczeniami, m.in. zakazem prowadzenia pojazdów w godzinach nocnych, umożliwieniem kierowania pojazdem tylko na terenie danego kraju czy jazdą z osobami starszymi o określonym stażu jako kierowca".

"Możliwość szybszego uzyskania uprawnień kierowcy przy zachowaniu odpowiednich ograniczeń może również znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo na drogach. Młodzi kierowcy, którzy swoje doświadczenie będą zdobywać pod okiem dorosłych czy w ściśle określonych warunkach, będą prowadzić pojazdy w sposób bardziej odpowiedzialny i rozważny" - zauważa poseł.



Do poselskiej propozycji szybko odniósł się Rafał Weber - sekretarz stanu w resorcie infrastruktury. Dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z prowadzeniem samochodu osobowego przed ukończeniem 18. roku życia, nie mamy dobrych informacji...



"W ocenie Ministerstwa Infrastruktury obecnie obowiązujące rozwiązanie prawne jest optymalne ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Biorąc pod uwagę powyższe i odpowiadając na zadane pytania uprzejmie informuję, że Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi prac zmierzających do obniżenia minimalnego wieku koniecznego do uzyskania uprawnień do kierowania w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz nie zamierza zmieniać przepisów w tym zakresie w przyszłości.



Sekretarz Weber argumentuje, że "zgodnie z przepisem art. 4 ust. 6 ww. dyrektywy Państwa członkowskie mogą obniżyć wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii B do 17 lat. Należy mieć jednak na względzie, że tak wydane prawo jazdy może nie być uznawane przez pozostałe państwa członkowskie". Dodaje ponadto, że "zgodnie z informacją posiadaną przez Ministerstwo Infrastruktury jedynie 4 kraje Unii Europejskiej z 27 zdecydowały o wprowadzeniu takiego rozwiązania do swojego porządku prawnego".



Weber dodaje ponadto, że "w celu umożliwienia młodym ludziom uczestniczenia w ruchu drogowym wcześniej, zostały ustanowione inne kategorie prawa jazdy, takie jak kategoria AM, pozwalającana kierowanie motorowerami i czterokołowcami lekkimi jużw wieku 14 lat oraz kategoria B1 pozwalająca na kierowanie wszystkimi czterokołowcami już w wieku 16 lat".

Jak sądzicie, czy przywrócenie możliwości ubiegania się o prawo jazdy w wieku 17 lat to dobry pomysł? Przypominamy, że takie prawo obowiązywało w Polsce jeszcze w początku lat dwutysięcznych, gdy większość poruszających się po naszych drogach pojazdów nie miała nie tylko aktywych systemów bezpieczeństwa, ale też nie grzeszyła stanem technicznym. Z drugiej strony większość młodych osób nie mogła wówczas pozwolić sobie na własne cztery kółka i pierwsze szlify zdobywała pod okiem i na sprzęcie należącym do rodziców. Obecnie samochód przyspieszający do 100 km/h np. w 8 s kupić można już za 2-3 tys. zł...