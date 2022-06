Jego prawo jazdy "zginęło w systemie". Nie może go odzyskać od 1,5 roku

Spis treści: 01 Zaczęło się od standardowego zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące

Zaczęło się od standardowego zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące

W styczniu ubiegłego roku pan Mariusz z okolic Jasła został zatrzymany przez lokalną drogówkę za przekroczenie prędkości. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na trzy miesiące.

- Zostałem zatrzymany za przekroczenie prędkości o 52 km/h w terenie zabudowanym. Dziesięć punktów karnych, 400 zł i na trzy miesiące zatrzymane prawo jazdy - przyznał Mariusz Agaś.

Po upływie trzech miesięcy pan Mariusz zgłosił się do Starostwa Powiatowego po odbiór dokumentu. Tam został poinformowany, iż jego uprawnienia zostały przywrócone.

- Jeszcze udałem się na potwierdzenie do wydziału policji w Jaśle i tam przyszło dwóch panów policjantów z drogówki, którzy stwierdzili, że trzeba mieć raczej przy sobie te papiery, żeby udowodnić, że to już jest w systemie. No ogólnie nie wiedzieli, kiedy to ma wpłynąć - powiedział.

Okres kary minął, prawa jazdy nie ma

Nieco ponad miesiąc temu pan Mariusz, jadąc na motocyklu został zatrzymany do rutynowej kontroli. Wówczas okazało się, że mimo iż kara za przekroczenie minęła już rok temu, jego prawo jazdy wciąż figuruje jako zatrzymane.

- Okazało się, że nie wolno mu jechać. Trzeba było dopiero dzwonić do kolegów, żeby go ściągli. A teraz jakby człowiek chciał jechać, to nie wolno, bo go znowu złapią. Panie, do cholery! Jak oni to wszystko załatwiają? Za co biorą pieniądze? Żeby przez prawie 1,5 roku nie załatwić tego? - zaznaczyła Władysława Agaś, matka pana Mariusza.

Wszystkiemu winien błąd systemu?

Mężczyzna udał się do starostwa powiatowego, w którym dowiedział się, że wszystkiemu jest winna policja. W komendzie powiatowej poinformowano go jednak, że policjanci działają na podstawie decyzji wydanych przez starostę. Reporterzy Interwencji wybrali się do obu instytucji razem z panem Mariuszem.

- To na pewno jest do wyprostowania, wszystko jest do wyprostowania, ale pan powinien do starostwa, do wydziału komunikacji. Tam tkwi problem - przekazał naczelnik wydziału ruchu drogowego policji w Jaśle.

- Widnieje status nieważnego prawa jazdy w związku z tym, że miał pan kiedyś do kategorii C badania lekarskie. Orzeczenie lekarskie było i to gdzieś w tych systemach sobie wisi, więc to wisi w CEPiK-u, to nie jest ani moja wina, ani wina policjantów, ani wina nikogo, to jest wina systemu. Ja zgłoszenie zrobiłam do helpdesku, opisałam całą sytuację i to ma być usunięte. Trzeba pytać helpdesk Ministerstwa Infrastruktury - usłyszał pan Mariusz w Starostwie Powiatowym w Jaśle.

