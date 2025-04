Polscy kierowcy, którzy wybierają się autem zagranicę powinni zawczasu zapoznać się z nietypowymi znakami drogowymi, które często nie mają swoich odpowiedników w naszym Prawie o ruchu drogowym. Przykładem kraju pułapki na zmotoryzowanych jest Norwegia. Powodów jest kilka. Jeden z nich to bardzo surowy taryfikator. Przykładowo - za przekroczenie prędkości o więcej niż 21 km/h grozi tam mandat w wysokości ponad 4300 zł. Inny? Na drogach roi się od znaków, które mogą wprowadzać kierowców w błąd.

Jednym z nich jest niebieska prostokątna tablica z symbolem samochodu osobowego, liczbą i literką "T". Kolor zdradza, że mamy do czynienia ze znakiem informacyjnym, a litera "T" sugeruje, że chodzi o ograniczenie tonażowe. Jak go rozumieć i gdzie można się spodziewać takiego oznakowania?

Do tej pory na takie oznakowanie najłatwiej było się natknąć w Oslo. Obecnie coraz częściej takie znaki pojawiają się też przy drogach szybkiego ruchu - na trasie E6 w okolicach Fredrikstad czy na drodze E18 między Asker i Holmen. Jak czytać przedstawione na nim informacje, by nie narazić się na wysoki mandat?

Istotnie, cyfry oznaczone literą "T" oznaczają masę pojazdu. Norweskie znaki działają jednak zupełnie odwrotnie, niż znane polskim kierowcom ograniczenia tonażowe. W Polsce literkę "T" znajdziemy z reguły na znakach zakazu. Oznacza to, że po danym odcinku drogi nie mogą poruszać się pojazdy cięższe niż DMC wskazane na znaku.

W praktyce chodzi o rozwiązanie znane w Norwegii jako ”tungtrafikkfelt". Łamaniec językowy przetłumaczyć można na polski jako "pas dla ruchu ciężkiego". Nietypowe rozwiązanie to jeden z efektów stopniowego wycofywania się norweskich władz z drogowych rozwiązań promujących elektromobilność.

"Tungtrafikkfelt" wywodzą się z Oslo, gdzie cześć buspasów, po których do tej pory mogły poruszać się samochody elektryczne, przemianowanych zostało właśnie w pasy "dla ruchu ciężkiego". W ten sposób cięższe dostawczaki i samochody ciężarowe, mogą dziś omijać korki, by nie przyczyniać się do zwiększenia emisji spalin w miastach.